Tegerfelden Polizei erwischt betrunkenen Tempo-Sünder bei Geschwindigkeitskontrolle Bei einer Geschwindigkeitskontrolle mittels Laser hat die Kantonspolizei Aargau am Sonntag in Tegerfelden vier Verkehrsteilnehmer erfasst, die deutlich zu schnell unterwegs waren. Ein Lenker hatte ausserdem zu viel getrunken.

Die Polizei mass bei vier Fahrern eine deutlich zu hohe Geschwindigkeit. (Symbolbild) af

Die Aargauer Kantonspolizei hat am Sonntag in Tegerfelden drei Auto- und einen Töff-Lenker aus dem Verkehr gezogen, die zu schnell unterwegs waren. Der 49-jährige Töfffahrer wurde mit 135 km/h erwischt, erlaubt sind an der Stelle 80 km/h. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Ein Atem-Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Der Lenker wurde angezeigt. Seinen Führerausweis musste er abgeben, wie die Aargauer Kantonspolizei mitteilt.

Die drei Autolenker wurden mit Geschwindigkeiten zwischen 114 und 128 km/h erfasst. Auch sie wurden zur Kontrolle angehalten und angezeigt.

