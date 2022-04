Tegerfelden Motorradlenker prallt in Wahlplakat und stürzt – verletzt und ohne Handy macht er sich aus dem Staub Ein Motorradfahrer hat sich am Ostersonntag in Tegerfelden bei einem Sturz verletzt. Obwohl er sein Handy verlor und eine Tafel umfuhr, machte er sich aus dem Staub.

Der Mann fuhr ein Wahlplakat um und stürzte dabei. Kapo Aargau

Zum Unfall kam es um 20.30 Uhr auf der Zurzibergstrasse in Tegerfelden: Eine Anwohnerin beobachtete den Motorradfahrer dabei, wie er dorfauswärts in Richtung Zurzacherberg brauste. Auf Höhe des Gewerbegebiets kam er jedoch rechts von der Strasse ab und stiess mit einem Wahlplakat zusammen. In der Folge stürzte der Mann, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Als die Anwohnerin ihm zu Hilfe eilte, meinte der Mann, es gehe ihm gut. Er stellte seine schwarze Maschine wieder auf und fuhr davon. Auf der Unfallstelle blieben gemäss Polizei neben Fahrzeugteilen, das Handy des Mannes wie auch sein mit Blut bespritztes Helmvisier liegen.

Die Mobile Polizei in Schafisheim (Tel 062 886 88 88) sucht nun den unbekannten Motorradfahrer.