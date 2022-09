Tegerfelden Lengnauerin übernimmt das Zepter der Wykönigin: Sie repräsentiert nun den Wein der Region Nach vier Amtsjahren übergibt Salomé Rumpold die Krone an Noemi Jeggli, die neue Botschafterin des Weins von Tegerfelden und der Region.

Noemi Jeggli (rechts) hat das Amt der Tegerfelder Wykönigin von Salomé Rumpold übernommen.Bild: zvg/Matthias Moser zvg/Matthias Moser

Die rosarote Schärpe wird noch schnell zurechtgezupft und die abtretende Weinkönigin gibt der neuen Monarchin des edlen Tropfens schon erste praktische Tipps. «So habe ich der Menge zugewinkt», erklärt Salomé Rumpold und hebt den rechten Arm graziös in die Luft. «Wenn du deine Hand zu einer Schale formst, wirkt es noch eleganter.»

Die beiden jungen Frauen kichern vergnügt und die eben Gekürte übt das Winken gleich mehrmals, bevor sie zu ihrem ersten offiziellen Interview ihrer neuen Funktion ansetzt. «Salomé hat mich dazu bewegt, mich zu bewerben. Sie wusste, dass meine Familie Reben im Vogelsang besitzt und ich sozusagen mit Wein gross geworden bin.»

Die vorangehende Amtszeit von Salomé Rumpold dauerte von 2018 bis 2022 – pandemiebedingt zwei Jahre länger als vorgesehen. Es gab in dieser Zeit fast keine Anlässe, so hat das OK Wysonntig Tegerfelden kurzerhand beschlossen, die Dauer der Amtszeit zu verlängern.

«Das habe ich doch gerne gemacht», sagt die Abtretende augenzwinkernd. «Die Aufgabe ist ja keine Last – im Gegenteil. Sie hat mir viel Freude bereitet. Ich bin in dieser Zeit mit vielen interessanten Menschen in Kontakt gekommen, die ich sonst so nie kennen gelernt hätte.» Noemi Jeggli ist die vierte Tegerfelder Weinkönigin, seit die noch junge Tradition 2014 eingeführt wurde.

In Deutschland wird Casting veranstaltet

Im angrenzenden Deutschland pflegt man das Brauchtum der Ehrenträger des Weins schon sehr lange, entsprechend hoch sind denn auch die Auswahlkriterien. «Da wird ein grosses Casting veranstaltet, ähnlich wie bei ‹Germany’s Next Topmodel›», erklärt die scheidende Königin. «Die deutschen Repräsentantinnen werden für ihre Auftritte entschädigt – für Studentinnen ist das ein lukrativer Nebenjob.»

Der Titel im Surbtal fällt da weitaus bescheidener aus und beschränkt sich auf rund zehn Auftritte, die alle ehrenamtlich sind.

Mittels Aufruf hat das OK Wysonntig für die nächsten beiden Jahre ein neues Gesicht gesucht und vier Bewerbungen erhalten. «Da sich darunter kein männlicher Repräsentant befand, stellte sich die Genderfrage auch nicht», witzelt OK-Präsident Erwin Baumgartner auf die Frage, ob die neue Tradition nur weiblichen Personen vorbehalten ist.

Für Noemi Jeggli ist der Titel der Tegerfelder Wykönigin eine grosse Ehre. «Meine Familie ist sehr stolz, dass ich die neue Repräsentantin des Weins für die Region sein darf.» Die sympathische junge Frau, die nach ihrer Lehre im Hotelfach in Saas Fee und in Celerina schon wertvolle Erfahrungen in der Gastronomie sammeln konnte, freut sich auf ihre zweijährige Amtszeit.

«Mein Grossvater schenkt jedem Enkelkind zum 20. Geburtstag sein Buch ‹Eigentlich wollte ich Roten›. Die Weinkultur wird also der nächsten Generation übertragen», schmunzelt die 23-Jährige.

Abdankende Königin ist nun im OK

Aber selbst Salomé Rumpold lässt das Thema nach vier Amtsjahren nicht mehr los: Ab sofort steht sie dem OK Wysonntig als Betreuerin der neuen Würdenträgerin zur Seite. «Es gab viele schöne Momente, aber mein absolutes Highlight war das ‹Fête des Vignerons 2019› in Vevey – ein imposantes Weinfest. Dort habe ich viele Weinköniginnen getroffen, mit denen ich mich bestens verstanden habe.»

Noemi Jeggli saugt die Worte der scheidenden Ehrendame in sich auf, die Vorfreude auf ihren ersten Einsatz am Wysonntig vom 23. bis 25. September in Tegerfelden ist förmlich spürbar.