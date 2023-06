Surbtal Tegerfelden will eine Fusion prüfen: Das zweite Dorf sagt Ja – in einer geheimen Abstimmung Die Sommergmeind hat den Kredit für die Prüfung abgesegnet. Noch ausstehend sind die Entscheidungen aus Lengnau und Endingen.

Der Entscheid ist gefallen: Tegerfelden beteiligt sich an der Fusionsprüfung. Bild: Alexander Wagner

Seit etwas mehr als zehn Tagen steht fest: Die Gemeinde Schneisingen will prüfen, ob sie mit Lengnau, Endingen und Tegerfelden fusionieren möchte. Mit grossem Mehr segnete die Sommergmeind am Freitag, 2. Juni den entsprechenden Projektierungskredit «Kompass Surbtal» über 60'000 Franken ab. Nun zieht Tegerfelden nach.

Die Gemeindeversammlung entschied am Mittwoch mit 124 Ja- gegenüber 59 Nein-Stimmen, dass das Dorf sich ebenfalls am Prozess beteiligen wird. Dieser Entscheid war aber alles andere als sicher: Als einzige Partei in den vier Surbtaler Gemeinden hatte die SVP Tegerfelden Stimmung gegen eine Prüfung der Fusion gemachtund mit einem Plakat für ein Nein geworben.

Ortsparteipräsident Fabian Zöbel stellte an der Gemeindeversammlung denn auch den Antrag auf eine geheime Abstimmung, welcher angenommen wurde – wie danach auch der Kredit.

Wie sich das Lengnauer Stimmvolk entscheidet, zeigt sich am Donnerstag, 15. Juni. In Endingen befindet die Sommergmeind am Freitag, 23. Juni über den Kredit.

Eine ausführliche Berichterstattung folgt.