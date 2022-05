Surbtal Jüdisches Tauchbad in Endingen wird Teil des ambitionierten Projekts «Doppeltür» – bald folgt ein weiterer Meilenstein Das Projekt Doppeltür mit internationaler Ausstrahlung will die jüdisch-christliche Geschichte von Endingen und Lengnau vermitteln. Nun ist das Projekt unverhofft gewachsen. Demnächst wird das Baugesuch für das Besucherzentrum aufliegen.

Von aussen nicht sichtbar: Im gelben Haus am Mühleweg in Endingen befindet sich eine Mikwe, ein jüdisches Tauchbad. zvg

Fast schon unscheinbar steht das zweistöckige, gelbliche Haus am Mühleweg 1 in Endingen. Nur die im Erdgeschoss leicht erhöht eingebauten Fenster deuten an, was sich dahinter in einem kleinen Raum verbirgt: eine Mikwe, das rituelle Tauchbad der jüdischen Gemeinde.

Die Mikwe ist ein Tauchbad, das im Judentum der Reinigung der Seele und des Geistes dient. Stefanie Garcia Lainez

Das im Jahr 1867 vom Badener Architekten Caspar Joseph Jeuch erbaute Gebäude hat nun den Besitzer gewechselt. Die Generalversammlung des Vereins Doppeltür hat am Montag die Gründung der gleichnamigen Stiftung beschlossen und danach grünes Licht erteilt, dass die Stiftung die Mikwe kaufen kann. Dies schreibt der Verein in einer Mitteilung.

Der Verein will bis 2024 das Begegnungszentrum in Lengnau eröffnet haben. Es wird als Treff- und Ausgangspunkt dienen und lässt dereinst in einer interaktiven Ausstellung die Besucherinnen und Besucher ins historische Surbtal abtauchen, in die Gegenwart auftauchen sowie in persönliche Erfahrungen eintauchen.

«Wir sind stolz darauf, dass wir die Mikwe kaufen können», sagt Vereinspräsident Lukas Keller. Damit erhalte das Projekt Doppeltür einen weiteren attraktiven Originalschauplatz des jüdisch-christlichen Zusammenlebens im Surbtal. Dies sei ursprünglich gar nicht vorgesehen und deshalb nicht Teil des Budgets gewesen.

Der Veloweg von Lengnau nach Endingen führt vor dem Haus vorbei. zvg

Den Erwerb des 2006 umfassend sanierten Gebäudes machte eine grosszügige Schenkung einer Stiftung möglich, die ihre finanzielle Unterstützung mit dem Kauf und dem Erhalt der Mikwe verband.

Das Endinger Bad hatte einst eine eigene Quelle

Die beiden Tauchbäder in Endingen und Lengnau stehen unter Denkmalschutz. Die Lengnauer Mikwe wurde 1848 erbaut, im Jahr der Gründung des Bundesstaats und kurz nach der Errichtung der Lengnauer Synagoge (1845–47). Sie ist die einzige Mikwe, die vor der Niederlassungsfreiheit der Juden von 1866 in der Schweiz errichtet wurde.

Das Tauchbad in Endingen, das früher eine eigene Quelle hatte, sei keine typische Mikwe, sagt Lukas Keller: «Denn im Obergeschoss befindet sich eine kleine Wohnung.» Dort sollen unter anderem Erinnerungen und Erzählungen die Bädergeschichte aufleben lassen:

So sieht das Obergeschoss aus. Stefanie Garcia Lainez

Die neue Stiftung wird für das Kuratorium, die Ausstellungsinhalte, Immobilien und Beziehungen zur öffentlichen Hand zuständig sein, während der Verein den Betrieb des Begegnungszentrums und des Jüdischen Kulturwegs sowie Veranstaltungen und Sonderausstellungen übernimmt. «Der Zweck des Vereins war es unter anderem, die Voraussetzungen für die Gründung einer Stiftung zu schaffen», erklärt Lukas Keller.

Nun sei das Stiftungskapital da – und damit der Zeitpunkt für die Gründung. Auch werde die Stiftung beim Baugesuch für den Umbau der Liegenschaft im Lengnauer Dorfzentrum als Bauherrin auftreten. Das Gesuch soll in den nächsten Monaten erfolgen.

Das Besucherzentrum ist neben der Synagoge in Lengnau geplant. Daniel Weissenbrunner

Zudem seien mit einer Stiftungsorganisation die Inhalte des Vermittlungsprojektes und die Umsetzungsideen besser geschützt. Er sagt:

«Im Verein hätten die Mitglieder grosses Mitspracherecht, während ein Stiftungszweck zu ändern wesentlich komplizierter wäre.»

Am kommenden Montag informiert der Verein ab 19 Uhr in der Aula des Schulhauses Rietwise in Lengnau die Bevölkerung. Thematisiert werden etwa die Umbaupläne, das Verkehrskonzept sowie die Inhalte und Szenografie des Begegnungszentrums.