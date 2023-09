Surbtal Jetzt startet der Fusionsprozess: Fast 100 Personen sollen in Arbeitsgruppen mitwirken Die Stimmbevölkerung der vier Surbtaler Dörfer Schneisingen, Lengnau, Endingen und Tegerfelden hat vor wenigen Monaten entschieden, eine Fusion prüfen zu wollen. Nun können sich die Einwohnerinnen und Einwohner aktiv einbringen.

Die Resultate an den vier Sommergmeinden fielen sehr deutlich aus: Das Stimmvolk in Schneisingen, Lengnau, Endingen und Tegerfelden genehmigte jeweils mit grosser Mehrheit den Projektierungskredit «Kompass Surbtal» über 60’000 Franken. Der eingesetzte Leitungsausschuss starten nun den Fusionsprüfungsprozess in einem partizipativen Verfahren, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Andrang war gross, als die Ammänner Ralf Werder (Endingen), Viktor Jetzer (Lengnau), Adrian Baumgartner (Schneisingen) und Reto Merkli (Tegerfelden) sowie der Endinger Gemeindeschreiber Daniel Müller über eine mögliche Fusion informierten. Bild: Matthias Moser

Dazu sollen acht Arbeitsgruppen gebildet werden, für die nun Teilnehmerinnen und Teilnehmer gesucht werden: Behörden/Verwaltung/Organisation, Bildung, Finanzen, Ortsbürger/Forst/Landwirtschaft, Technische Betriebe/Sicherheit, Liegenschaften, Kultur/Soziales/Vereine/Brauchtum und Raumordnung. In der Arbeitsgruppe Finanzen sollen acht bis zwölf Personen Einsitz nehmen, in den anderen zwölf.

Kommende Woche erhalten alle Haushaltungen der Surbtaler Gemeinden ein Flugblatt. «Die Bevölkerung kann jetzt an diesem wegweisenden Projekt aktiv mitwirken», heisst es in der Mitteilung weiter. Die Gemeinderäte und der Leitungsausschuss werden bis im November die Arbeitsgruppen zusammenstellen.

Die Stimmbevölkerung der vier Surbtaler Dörfer entscheidet am Schluss des Prozesses zuerst an den Gemeindeversammlungen und danach aufgrund des obligatorischen Referendums an der Urne über drei Fragen: ob eine Fusion, eine vertieftere Zusammenarbeit oder der Ist-Zustand bevorzugt wird.

Kommt es zu einer Fusion, wäre die Surbtaler Grossgemeinde mit rund 8300 Einwohnerinnen und Einwohnern sowie einer Fläche von etwa 40 Quadratkilometern die grösste im Kanton. Damit würde sie die aktuelle Spitzenreiterin ablösen: die Zurzibieter Gemeinde Zurzach mit rund 8000 Einwohnern und einer Fläche von 26,19 Quadratkilometern. (sga)