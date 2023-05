Surbtal Fusionsprüfung: Jetzt liegt der Grundlagenbericht vor – im Juni entscheidet das Volk Vier Dörfer wollen eine Fusion prüfen. Der Projektierungskredit dazu wird an den Sommergmeinden vorgelegt. Als Entscheidungsgrundlage dient ein Bericht mit 46 Seiten zu mehreren Themen, der jetzt einsehbar ist.

Die vier Surbtaler Gemeinden (links oben Lengnau, rechts Schneisingen) stimmen im Juni über den Kredit für eine Fusionsprüfung ab. Bild: Alex Spichale (14. 5. 2021)

In Schneisingen, Lengnau, Endingen und Tegerfelden entscheidet das Volk im Juni über ein zukunftweisendes Projekt: den Projektierungskredit «Kompass Surbtal» für die Prüfung einer Fusion. Das Projekt sei ein wegweisendes Vorhaben, welches die «Kompassnadel» für die Surbtaler Gemeindelandschaft neu justieren oder ausrichten könne, heisst es in einer Mitteilung.

Mit dem Fusionsprüfungsprojekt sollen zwei grundsätzliche Fragen beantwortet werden: Wollen die vier Gemeinden als eine politische Gemeinde in die Zukunft gehen oder auf der bestehenden vertieften Zusammenarbeit weiterarbeiten? Um eine umfassende Informationsgrundlage zu erhalten, veröffentlichen die Gemeinden nun einen Grundlagenbericht.

«Mit dem Grundlagenbericht werden Zahlen, Daten und Fakten aller beteiligten Gemeinden publiziert», heisst es in der Mitteilung weiter. Er enthalte wissenswerte Informationen, welche viele Bürger oft nicht kennen würden. «Umfassend und detailliert wird die heutige Zusammenarbeit skizziert, die teilweise sehr pragmatisch, aber auch wieder komplex ist.» Alle Beteiligten hätten somit Zugang zu einer einheitlichen Grundlage und einem Gesamtüberblick. Gerade für die Entscheidungsfindung sei dies wichtig.

Weiter dient der Bericht gemäss Mitteilung dem Projekt selbst als Informationsgrundlage. «Dadurch kann im Projekt über Inhalte gesprochen werden.» Der Bericht wurde von Gemeinderats- und Verwaltungsvertretungen erarbeitet.

Der Leitungsausschuss und die Gemeinden bereiten derzeit die Unterlagen für die Gemeindeversammlungen vor. Diese finden statt:

2. Juni in Schneisingen

14. Juni in Tegerfelden

15. Juni in Lengnau

23. Juni in Endingen

Der Bericht und seine Anhänge sind auf der Projekthomepage www.surbtal.ch im Bereich «Kompass Surbtal» abrufbar. Weiter wird der Bericht Bestandteil der ordentlichen Aktenauflage zu den Gemeindeversammlungen in den Gemeinden sein.

«Die Gemeinderäte sind motiviert, eine Fusionsüberprüfung zusammen mit der Bevölkerung anzupacken und in die nächste Phase dieses spannenden Prozesses einzusteigen», heisst es in der Mitteilung. «Wir hoffen auf eine grosse Beteiligung der Bevölkerung an allen vier Einwohnergemeindeversammlungen.» (az)