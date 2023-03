Streit um Patienten 24 Betten bietet Rückwind plus – und seit neustem auch einen Ausbildungsplatz Wenn Angehörige ausfallen oder Komplikationen auftreten: Die spezialisierte Pflegeeinrichtung in Bad Zurzach schliesst eine Versorgungslücke bei der Betreuung von Menschen mit Querschnittlähmung und querschnittähnlicher Symptomatik. Damit die Mitarbeitenden zufrieden sind, geht das Unternehmen einen besonderen Weg.

Rückenwind plus im Generationenhaus Pfauen schliesst die Versorgungslücke zwischen der Versorgung zu Hause, im Akutspital, im Altersheim und Paraplegikerzentren. Sandra Ardizzone

Rückenwind plus nahm im August 2021 den Betrieb auf. Als schweizweit erste Pflegeeinrichtung mit medizinischen Dienstleistungen respektive Spitalabteilung in einem Pflegezentrum bietet sie temporäre Aufenthalte für Menschen mit Querschnittlähmung und querschnittähnlicher Symptomatik oder neurologischen Erkrankungen wie Parkinson, Multipler Sklerose (MS) und Amyotropher Lateralsklerose (ALS). Aktuell sind knapp die Hälfte der 24 Betten – abhängig vom Komplexitätsgrad der Situation des Patienten – in der ersten Etage des Generationenhauses Pfauen in Bad Zurzach belegt.

Die Institution schliesst nach einem genau definierten Leistungsauftrag die Versorgungslücke zwischen der Versorgung zu Hause, im Akutspital, im Altersheim und in Paraplegikerzentren: wenn diese Patientinnen und Patienten nach einer Spitalbehandlung nicht nach Hause entlassen werden können, weil sich der Pflegebedarf durch den Eingriff nochmals erhöht hat oder pflegende Angehörige Zuhause ausfallen. Rückenwind plus bietet dabei eine spezialisierte Pflege sowie eine medizinische und therapeutische Versorgung.

Spezielles Anstellungsmodell für Mitarbeitende

Rund 30 Mitarbeitende sind dafür im Einsatz. Rückenwind plus bietet ihnen dabei ein spezielles Anstellungsmodell: Wer 100 Prozent in allen Schichten arbeitet, also am Tag, am Abend und in der Nacht inklusive Wochenenden, erhält einen Arbeitszeitbonus von 20 Prozent. Das effektive Arbeitspensum beträgt somit nur noch 80 Prozent bei einem 100-Prozent-Lohn.

Vor kurzem hatte Rückenwind plus die Bildungskommission des Kantons zu Besuch, die eine freudige Nachricht überbringen konnte: Ab sofort darf die Institution auch einen Ausbildungsplatz für Assistentinnen und Assistenten Gesundheit und Soziales (AGS) sowie Fachmänner oder Fachfrauen Gesundheit EFZ (FaGe) als Grundbildung und für Quereinsteiger anbieten.