Waltenschwil Sogar die Bünz musste wegen Grossbrand angezapft werden: «Uns war schnell klar, dass wir viel Wasser brauchen werden»

Am späten Dienstagnachmittag geriet auf dem Recyclinghof der Firma Wiederkehr in Waltenschwil ein Metallhaufen in Brand. Schnell war klar: Der angekündigte «Brand, klein» war ein Grossbrand. Der Einsatzleiter der Feuerwehr erzählt, wo die Herausforderungen beim Löschen lagen.