Siglistorf Sie malt Salvador Dalí: Jetzt stellt Andrea Birchler in der Heimat des grossen Künstlers sein Porträt aus Andrea Birchler fand spät zur Malerei. Ihre Werke entstehen in ihrem Haus in Siglistorf. Ab Donnerstag sind zwei ihrer Bilder in Barcelona zu besichtigen.

Andrea Birchler zu Hause in ihrem Atelier in Siglistorf. Bild: Alex Spichale

Gezeichnet habe sie schon immer gerne. Aber ihr Vater fand, sie solle einen richtigen Beruf lernen. So arbeitete Andrea Birchler viele Jahre im kaufmännischen Bereich. Ihre Liebe zur Malerei jedoch blieb.

Als sie vor zehn Jahren ihren jetzigen Mann heiratete, war Schluss mit der Arbeit im Büro. Dort hatte sie in unterschiedlichen, teilweise leitenden, Positionen und Aufgaben gearbeitet. Die erfolgsorientierte Sichtweise sei nicht so ihr Ding gewesen, meint Andrea Birchler. Sie suchte einen anderen Weg und wollte wieder vermehrt kreativ sein.

Ihre vielseitigen Bilder, die sie in unterschiedlichen Techniken malt, hängen teilweise bei ihr zu Hause, bei ihrer Kundschaft oder ab und an in einer Ausstellung. Auf Social Media wurde sie nun auf eine ganz spezielle Art von Ausstellung aufmerksam.

Raus aus der Komfortzone

Andrea Birchlers Porträt von Salvador Dalí, das in Barcelona bis Ende Monat zu bewundern ist. Bild: Alex Spichale

Vom 15. bis am 30. Juni findet in Barcelona «The Art Tunnel» statt. Dort werden in einer der grössten U-Bahn-Stationen der Stadt entlang der Wände Hunderte von Kunstwerken gezeigt. Zwei ihrer Bilder werden dort an exponierter Stelle ebenfalls zu sehen sein. Das eine zeigt ein farbenstarkes Porträt von Salvador Dalí, das andere ist ein weiblicher Akt.

Andrea Birchler ist zurückhaltend bei der Beantwortung auf die Frage, welche Künstler sie inspirieren. Und doch springen dem aufmerksamen Betrachter in ihrem kleinen Atelier die beiden Bildbände über Picasso und Dalí ins Auge. «Ich finde diese beiden Künstler einfach grossartig», gibt sie denn auch zu. Ihr Porträt von Salvador Dalí besticht durch seine positive Farbgebung.

Daneben malt die 53-jährige Künstlerin oft Aktbilder. «Mir fällt auf, dass bei Aktbildern, die ich bisher sah, oft die Proportionen nicht stimmen. Das ist auch schwierig. Aber gerade das reizt mich. Auch wenn es mir ebenfalls nicht immer gelingt», so Andrea Birchler. Etwas zu wagen, ohne genau zu wissen, wie das Endergebnis aussehen wird. Versuchen, scheitern und nochmals versuchen. Sich immer wieder aus der eigenen Komfortzone herauswagen - das ist die Einstellung der Malerin.

Nachtaktive Künstlerin

Andrea Birchler ist eine aufgeweckte Frau. Auch tagsüber. Aber am liebsten arbeitet sie in der Nacht. Wenn sie ihrem Mann gute Nacht gesagt hat, stellt sie sich ins Atelier und malt an ihren grossflächigen Bildern. «In der Nacht geniesse ich die Ruhe, niemand ruft an, und es gibt nichts zu erledigen. Da kann es schon mal fünf Uhr in der Früh werden», lacht sie.

Überall in der zweistöckigen Wohnung hängt Kunst. Aber nicht nur diejenige von Andrea Birchler. Ein Künstler aus Tel Aviv ist zahlreich vertreten mit seinen verspielten Bildern. Im Atelier hängen bunte und sorgfältig gemachte Kinderzeichnungen und Collagen, die unter anderem Andrea Birchlers elfjährige Nichte gemacht hat. Das Mädchen scheint den sicheren Umgang mit Farben von ihrer Tante geerbt zu haben.

Was kommt nach der Ausstellung in Barcelona? Momentan fotografiert die Künstlerin regelmässig für ein Tierheim, dessen Tiere ein neues Zuhause suchen. Und ja, wenn sich die Gelegenheit ergibt, ist die Siglistorferin bereit, wieder eine Ausstellung zu machen.

https://birchlerpaintings.ch/