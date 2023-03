Siglistorf Nach Rücktritt des Ammanns übernimmt der Vize: «Das kam völlig unerwartet» Erst vor einem halben Jahr hat Dieter Martin sein Polit-Comeback in Siglistorf gefeiert. Nun ist er bereits wieder Ammann, wenn auch nur vorübergehend. Tritt er nun zur Ersatzwahl an?

Dieter Martin (damals noch FDP, heute parteilos) an seiner letzten Einwohnerratssitzung in Obersiggenthal 2019. Bild: Colin Frei (28. 11. 2019)

Siglistorf sucht einen neuen Gemeindeammann: Roman Frei ist diese Woche per sofort zurückgetreten (AZ von gestern). Er war seit Januar 2022 im Amt. Via Flugblatt informierte der Gemeinderat, dass bis auf weiteres Vizeammann Dieter Martin die Aufgaben und Pflichten des Gemeindeammanns übernimmt. Dieser sagt nun auf Anfrage: «Das kam völlig unerwartet.»

Als er im September 2021 mit seiner Frau nach Siglistorf gezogen sei, habe er nicht damit gerechnet, sich im Dorf im Gemeinderat zu engagieren. Dieter Martin war zuvor sechs Jahre lang in Obersiggenthal Gemeindeammann im Vollzeitamt und zuvor zwölf Jahre Mitglied des Einwohnerrates gewesen, den er während zwei Jahren präsidierte. 2019 kehrte er der Politik den Rücken.

Als 2022 der Siglistorfer Vizeammann Daniel Blum (parteilos) aus der Gemeinde wegzog und deshalb Neuwahlen anstanden, zögerte Dieter Martin jedoch nicht lange. Das Polit-Comeback gelang auf Anhieb: Er erhielt 159 Stimmen, das absolute Mehr lag bei 86. Nun, ein halbes Jahr später, ist er bereits Ammann ad interim.

Petition wegen Schliessung des Feuerwehrmagazines

«Das ist ein normaler Prozess», sagt Dieter Martin. «Ich bin in meiner Funktion als Vizeammann nun bis zu der Wahl ‹in charge›.» An welchem Datum diese stattfinden wird, gibt die Gemeinde noch bekannt. Offen ist auch, ob er selbst als Gemeindeammann kandidieren wird: «Dazu kann ich zurzeit nichts sagen.»

Ob das Amt von Roman Frei mehr abverlangte, als er erwartet habe, oder ob allenfalls der Knatsch um das Feuerwehrmagazin Auslöser für den Rücktritt gewesen sein könnte, dazu möchte sich Dieter Martin nicht äussern.

Mitte Dezember wurde bekannt, dass das Feuerwehrmagazin in Siglistorf per Ende Jahr stillgelegt wird. Dagegen regte sich im Dorf Widerstand: Die Bevölkerung reichte eine Petition mit mehr als 400 Unterschriften ein, aber erfolglos. Das Magazin wurde von der Stützpunktfeuerwehr Zurzach betrieben, zu dessen Einzugsgebiet nebst Zurzach auch Mellikon, Fisibach und Siglistorf gehören. Gemäss einer Mitteilung in den Siglistorfer Gemeindenachrichten wäre die Schliessung nicht zwingend notwendig gewesen. Eine eigens gegründete Arbeitsgruppe aus Siglistorf prüft nun die Zusammenarbeit mit anderen Feuerwehren.

Kontakt zur Bevölkerung näher als in Obersiggenthal

Wie die Stimmung jetzt nach dem Rücktritt von Roman Frei im Dorf ist, sei schwierig abzuschätzen, sagt Dieter Martin. «Ich hatte seither noch zu wenig Gelegenheit, mit Einwohnerinnen und Einwohnern zu sprechen.»

Grundsätzlich sei der Kontakt zur Bevölkerung viel näher als in Obersiggenthal, sagt der 69-Jährige. Vorher sei er dem Parlament gegenübergestanden, nun an den Gemeindeversammlungen den Siglistorferinnen und Siglistorfern. «Dieser direkte Bezug ist sehr spannend. Jeder kennt jeden im Dorf.»