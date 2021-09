Mit Susanne Röhrs, André Keller, Roman Frei und Christian Di Giorgio (alle parteilos) steigen gleich vier Neue in den Wahlkampf ein. Roman Frei kandidiert ausserdem nebst dem bisherigen Vizeammann Daniel Blum als Gemeindeammann.

Der 42-jährige Roman Frei verbrachte bereits seine Kindheit im Dorf und möchte sich «für ein dynamisches Dorfleben für Jung und Alt» einsetzen, schreibt er über sich im aktuellen Infoblatt. «Meine Berufserfahrung und meine Ausbildungen qualifizieren mich als Gemeindeammann zu kandidieren und beizutragen, dass wir auch in Zukunft eine attraktive Gemeinde sind und bleiben werden.» Roman Frei ist Verkaufsleiter bei der Firma Iwaz in Wetzikon und Geschäftsleiter sowie Inhaber der Firma Brönni Blechtechnik in Gebenstorf.

Susanne Röhrs ist die einzige Frau unter den neu Kandidierende und möchte als Gemeinderätin etwas für das Gemeindewohl beitragen sowie Siglistorf aktiv in die weitere Zukunft zu begleiten. Die 54-Jährige wohnt seit 2005 in Siglistorf und arbeitet als Product Owner bei der Hypothekarbank in Lenzburg.

Der Jüngste unter den Gemeinderatskandidaten ist der 40-jährige Christian Di Giorgio. Der Familienvater wohnt seit 2015 im Dorf möchte dafür sorgen, dass sich die Gemeinde auch künftig als Wohn- und Arbeitsort inklusive Schule für Einwohnerinnen und Einwohner attraktiv bleibt. Er ist Betriebselektriker bei Entsorgung und Recycling Zürich (ERZ).

Der 51-jährige Rechtsanwalt und Mediator André Keller stammt aus Endingen und wohnt seit 2019 in Siglistorf. Als Gemeinderat möchte er Mitverantwortung für die Entwicklung des Dorfes und für die Gestaltung des Zusammenlebens übernehmen. «Ein konstruktiver und wertschätzender Umgang mit den Menschen und im Team liegen mir am Herzen.»