Siglistorf Grosser Schaden nach einem Brand einer Logistik-Halle Ein Brand bei einem Betriebsgebäude löste gestern in Siglistorf einen grossen Einsatz der Feuerwehr aus. Diese konnte Schlimmeres verhindern. Der Schaden ist dennoch beträchtlich.

Ein Brand in einer Halle eines Logistikbetrieb hat grossen Schaden angerichtet. Kapo Aargau

Passanten bemerkten am Dienstag gegen 15.30 Uhr, dass es in einem Anbau des Gebäudes brannte. Betroffen war gemäss der Polizei die Halle eines Logistikbetriebs an der Dorfstrasse in Siglistorf.

Die Feuerwehr rückte umgehend mit einem Grossaufgebot an und brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Dadurch gelang es, einen Übergriff auf die Halle zu verhindern. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand hingegen ein beträchtlicher Schaden.

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (az)

