Siglistorf Dieter Martin kandidiert als Ammann – Romeo Koch will in den Gemeinderat Nach dem sofortigen Rücktritt von Gemeindeammann Roman Frei stehen in Siglistorf Ersatzwahlen an. Für den freien Sitz ist eine Kandidatur eingegangen.

Dieter Martin (damals noch FDP) gibt während der Sitzung des Einwohnerrats in Obersiggenthal seinen Rücktritt als Gemeindeammann bekannt. Bild: Colin Frei

(28. 11. 2019)

Seit September 2021 wohnt Dieter Martin in Siglistorf. Nach seiner Wahl in den Gemeinderat ist er seit Anfang Jahr bereits Vizeammann. Nun kandidiert der Parteilose als Gemeindeammann, wie die Gemeinde mitteilt. Für den freien Sitz bewirbt sich Romeo Koch (1965). Zur Ersatzwahl kommt es, da der bisherige Gemeindeammann Roman Frei (parteilos) Mitte März per sofort zurückgetreten ist. Gemäss einer Stellungnahme des Gesamtgemeinderates im Mitteilungsblatt vergangene Woche war das Vertrauensverhältnis gestört.

Mit seiner Kandidatur als Gemeindevorsteher möchte Vizeammann Dieter Martin zumindest bis Ende Legislatur für Konstanz sorgen. Andere Kandidatinnen und Kandidaten hätten sich keine zur Verfügung gestellt, sagt er auf Anfrage. «Es gab interessierte Personen, für sie war der Zeitpunkt aber noch zu früh.» Er selbst habe die Kandidatur nicht gesucht. «Es hat sich aus der aktuellen Situation ergeben. Auch habe ich grossen Spass an der Arbeit.»

Dieter Martin bringt bereits langjährige Erfahrung in der Politik mit. Er war sechs Jahre lang in Obersiggenthal Gemeindeammann im Vollzeitamt und zuvor zwölf Jahre Mitglied des Einwohnerrates. 2019 kehrte er der Politik den Rücken.

Die Ersatzwahlen finden am Sonntag, 18. Juni, statt. Im ersten Wahlgang können alle wahlfähigen Stimmberechtigten der Gemeinde Siglistorf gewählt werden. (sga)