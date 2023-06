Siglistorf Dieter Martin ist neuer Ammann: «Die Aufgaben in einer kleinen Gemeinde sind ebenfalls herausfordernd» Siglistorf hat einen neuen Gemeindevorsteher. Dieter Martin, der ehemalige Ammann von Obersiggenthal erzielte ein überragendes Resultat. Den Einzug in den Gemeinderat schaffte Romeo Koch.

Dieter Martin (FDP) steht neu an der Spitze der Gemeinde Siglistorf. Colin Frei

Seine Planung habe mit dem Zuzug im September 2021 nach Siglistorf anders ausgesehen, sagt Dieter Martin. Bis 2019 war der heute 70-Jährige Ammann in Obersiggenthal. «Ich hatte vor, dass meine Frau und ich uns den Hobbys vermehrt widmen.»

Doch es kam anders: Seit Anfang Jahr ist Martin Vizeammann. Und nach dem plötzlichen Rücktritt von Ammann Roman Frei, kandidierte er nun als Gemeindevorsteher. Das Resultat fiel deutlich aus: Dieter Martin erhielt 134 Stimmen. Das absolute Mehr betrug 79 Stimmen. Aufgrund der Situation in der Gemeinde sei das Ergebnis nicht überraschend, sagt er.

In Siglistorf war in den vergangenen Monaten eine Unruhe spür- und hörbar. Vor allem die verpasste Teilnahme am möglichen Fusionsprozess im Surbtal sorgte für Unmut.

«Es geht nun darum, die Menschen wieder ins Boot zu holen und Vertrauen zu schaffen», sagt Dieter Martin. Der Zustand sei überhaupt nicht katastrophal. «Die Herausforderungen sind aber in einer kleinen Gemeinde ebenfalls herausfordernd.»

Für den freien Sitz im Gemeinderat kandidierte Romeo Koch. Koch, der seit drei Jahren in Siglistorf wohnt, wurde ebenfalls deutlich gewählt. Er erhielt 135 Stimmen, bei einem absoluten Mehr von 77. Die Stimmbeteiligung betrug 41,1 Prozent.