Brütet die Schleiereule auch dieses Jahr wieder in Siglistorf?

In der Schweiz wird der Bestand der Schleiereulen auf nur maximal 1’000 Paare geschätzt. Um den seltenen Vögeln mehr Lebensraum zu bieten, gibt es in Siglistorf ein Biodiversitätsprojekt. Nachdem Schleiereulen dort 2022 gebrütet haben, hat man auch in diesem Jahr auf Nachwuchs gehofft.