Schwingfest Der nächste Grossevent: In Bad Zurzach entsteht fürs Kantonale eine Arena mit über 3000 Sitzplätzen In genau einem Jahr findet das Aargauer Kantonalschwingfest in Bad Zurzach statt. Am Donnerstag begann der Countdown zum Grossanlass. OK-Präsident ist der ehemalige Kranzschwinger und Unternehmer Markus Birchmeier.

OK-Präsident Markus Birchmeier (ganz rechts) enthüllt vor dem Eingang ins Thermalbad mit Sponsoren, Mitgliedern aus dem OK-Team und zwei Jungschwingern die Uhr, welche die Zeit bis zum Fest runterzählt. Bild: Alexander Wagner

In genau einem Jahr greifen die «Bösen» zusammen und der Speaker kann den ersten Gang einläuten mit: «Manne, a d Arbet». Darauf freut sich das grosse Organisationskomitee, welches bereits an der Arbeit ist.

Vom Freitag, 31. Mai, bis am Sonntagabend, dem 2. Juni, soll sich die Wiese neben dem Eingang zur Therme in Zurzach und der gesamte Marktflecken in eine grosse Festhütte verwandeln. Am Freitag werden die Schulen eingeladen, damit Kinder, die vielleicht noch nie mit dem Schweizer Nationalsport in Berührung kamen, diesen auch kennen lernen.

Am Samstag geht das Nordwestschweizer Schwingfest für die Jungschwinger über die Bühne. Rund 280 Nachwuchstalente aus den Kantonen Aargau, Solothurn, Basel-Landschaft und Basel-Stadt werden erwartet. Am Samstagabend soll es ein grosses Fest für die gesamte Bevölkerung geben mit einer Schwingerchilbi und einem «Dörfli», welches extra für die drei Tage errichtet wird. Einheizen werden unter anderem die Stubete Gäng, welche jetzt gerade alle Sportfans kennen, weil bei jedem Tor der Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft deren grösster Hit aus den Boxen dröhnte.

140 Schwinger kämpfen um die Zweige und Kränze

Am Sonntag folgt dann das sportliche Highlight. Rund 140 Schwinger aus dem ganzen Kanton werden versuchen, das begehrte Eichenlaub zu erschwingen – oder noch besser in den Schlussgang zu kommen. Ein Gefühl, das der OK-Präsident Markus Birchmeier selber nur allzu gut kennt. Ist er doch zweifacher eidgenössischer Kranzschwinger.

Jetzt hat er als OK-Präsident andere Aufgaben. Daneben ist er mit seiner Baufirma zusammen mit der Raiffeisenbank und der Stiftung Gesundheitsförderung Bad Zurzach + Baden einer der Hauptsponsoren. Birchmeier hat ein grosses und schlagkräftiges OK im Rücken. «Ich bin froh, haben wir eine geballte Ladung an Kompetenz dabei», meinte er beim offiziellen Startschuss für das grosse Schwingfest im nächsten Jahr.

Als junge Gemeinde sich von der besten Seite zeigen

Zurzachs Gemeindeammann Andi Meier: «Solche Anlässe helfen, auf uns aufmerksam zu machen, und es können alle davon profitieren.» Bild: Alexander Wagner

In diesem OK sitzt auch Zurzachs Gemeindeschreiber Daniel Baumgartner. Überhaupt unterstützt die Gemeinde diesen Anlass nach Kräften. Es ist die beachtliche Weiterführung einer eindrucksvollen Serie: 2022 ging das Nordwestschweizer Jodlerfest in Bad Zurzach über die Bühne und an diesem Wochenende findet die festliche Einweihung der Ostumfahrung statt.

«Für unsere Gemeinde, die es erst seit eineinhalb Jahren gibt, ist es dann bereits der dritte Grossanlass», meinte Gemeindeammann Andi Meier bei der Begrüssung. «Solche Anlässe helfen, auf uns aufmerksam zu machen, und es können alle davon profitieren», ist er überzeugt. «Der Bekanntheitsgrad der Gemeinde und der gesamten Region lässt sich sicherlich steigern. Es gibt Medienpräsenz und es kommen neue Leute zu uns, was sicherlich ein positiver Nebeneffekt ist», betont der Ammann.

Kleine Einschränkungen lassen sich nicht vermeiden. So werden die Dr. Martin Erb-Strasse und die Badstrasse gesperrt bleiben. Das genaue Verkehrskonzept ist noch in Bearbeitung. Die Vorteile überwiegen jedoch bei weitem: «Von so einem Fest bleibt immer was hängen. Den Unternehmen hilft es indirekt und alle Player, wie Gastro und Tourismus, können sich präsentieren», so Andi Meier.

Arena mit rund 3300 Sitzplätzen

Das gesamte OK des Kantonalschwingfests vor der Therme. Neben dem OK werden rund 300 Helfer benötigt. Bild: Alexander Wagner

Es wird eine Arena um die vier Sägemehlringe aufgebaut mit rund 3300 Sitzplätzen, dazu kommen noch die Stehplätze, was eine einzigartige Atmosphäre schaffen soll. Neben dem grossen OK braucht es noch rund 300 weitere Helfer an den Festtagen. Für den Aufbau werden trotzdem nur vier bis fünf Tage gebraucht, der Abbau soll in drei Tagen erfolgen. Dabei wird auch der Zivilschutz tatkräftig mithelfen. «Das werden wir stemmen. Wir haben eine grosse Vorfreude», meinte OK-Präsident Birchmeier.

Genau ein Jahr vor dem Event wurde eine Countdown-Uhr vor dem Eingang in die Therme enthüllt, welche die Zeit bis zum Beginn runterzählt.