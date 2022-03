Schneisingen/Dielsdorf Über 80 Kinder erwecken Momo zum Leben – weshalb alle Aufführungen unterschiedlich sind Wenn die Schneisinger Theaterschule Kunterbunt ein Stück inszeniert, fliessen darin auch die Ideen der Kinder und Jugendlichen mit ein. Am Freitag hat «Momo» Premiere gefeiert.

Über 80 Kinder und Jugendliche aus der Schneisinger Theaterschule Kunterbunt spielen im Stück «Momo» nach Michael Ende. zvg

Zeitdiebe verändern das Leben einer ganzen Stadt – und nur Momo kann ihre Freunde noch retten: Über 80 Kinder und Jugendliche aus der Schneisinger Theaterschule Kunterbunt hauchen Michael Endes Geschichte von Momo Leben ein. Am Freitag hat das Stück Premiere gefeiert. Bis Sonntag, 10. April folgen noch sechs weitere Aufführungen in Dielsdorf im Teatro Dalla Piazza, wo jedes Jahr die Kinderaufführungen stattfinden.

Jede Aufführung unterscheidet sich dabei von den anderen. So wurden die über 80 beteiligten Kinder und Jugendlichen im Alter von 5 bis 16 Jahren in drei Ensembles aufgeteilt. «Dasselbe Stück wird mit drei unterschiedlichen Gruppen gespielt, wobei jede Gruppe sowohl Vorschulkinder wie Jugendliche beinhaltet und einen individuellen Zugang zum Stoff findet», heisst es in einer Medienmitteilung.

Produktionsleiterin ist Rebekka Bangerter, die künstlerische Leitung hat Theaterpädagogin und Autorin Mirca Dalla Piazza Popp inne, welche das Atelier Kunterbunt 1998 gründete.

Der genaue Wortlaut variiert bei jeder Aufführung

«Um ein freies Spiel zu ermöglichen, lernen die jüngeren Kinder den Text nicht auswendig, sondern wissen, welchen Inhalt sie ungefähr wiedergeben müssen, um die Geschichte zu vermitteln und die Szene am Laufen zu halten», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der genaue Wortlaut variiere immer und bleibt bis zum Schluss improvisiert. Die Nachwuchsschauspieler würden als «spielen» im wahrsten Sinne des Wortes. «Das szenische Arbeiten baut auf den Ressourcen der Kinder auf.»

Weshalb das Amphitheater zum Luxusdampfer wird

Die Kinder können sich so frei entwickeln, ihren eigenen künstlerischen Ausdruck suchen und sich an der Ideenentwicklung beteiligen. So hätten sie im Amphitheater, wo Momo lebt, alle möglichen Welten auferstehen lassen. «Das Amphitheater im Stück wird, genau so wie das richtige Theater ja auch, zum endlosen Möglichkeitsraum. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.»

12 Bilder 12 Bilder Impressionen aus einer Probe. zvg

So wurde das Amphitheater beispielsweise zu einem Luxusdampfer mit Pool, einem Fitnessroom, einem Forschungszentrum, wo Forscher gegen das Überfischen der Meere kämpfen oder versuchen, Lösungen gegen den Abfall im Meer zu finden. Aus diesen Ideen der Kinder wurden konkrete Szenen entwickelt und mit dem Momo-Strang verwoben.

Vor über zwei Jahrzehnten begann Mirca Dalla Piazza Popp im Dachgeschoss ihres Hauses in Schneisingen Theaterkurse für Kinder anzubieten. Das Angebot stiess im Wehn- und Surbtal schnell auf grosses Interesse. Aus der Werkstatt für Theater, Musik und Tanz wurde innert Kürze ein vielseitiger, lebhafter Betrieb. Das Atelier bietet Kurse für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an. «Damit vermitteln wir soziale und persönliche Kompetenzen und pflegen diese aktiv nach theaterpädagogischem Ansatz.» (az)