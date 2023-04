Schneisingen Kindergarten platzt aus allen Nähten: Ein Neubau soll die Situation entschärfen – doch das Projekt hängt von einem anderen Geschäft ab In Schneisingen gehen im mehr Kinder in den Kindergarten. Das führt zu Platzproblemen. An der Sommergmeind wir über einen Neubau abgestimmt.

In die Jahre gekommen: Der Kindergarten Schneisingen ist im mittleren Geschoss des Gemeindehauses untergebracht. Bild: Alexander Wagner / Foto Wagner

Schneisingen wachst stetig. In vergangenen zehn Jahren nahm die Bevölkerung im Dorf um rund 15 Prozent zu. Ende 2022 lebten in der Zurzibieter Gemeinde über 1500 Menschen. Mit Folgen für die Infrastruktur: Beispielsweise beim Kindergarten, der seit 50 Jahren im Obergeschoss des Gemeindehauses untergebracht ist. Die Räumlichkeiten und die Infrastruktur sind in die Jahre gekommen und für so viele Kinder zu eng. «Sie entsprechen nicht mehr den heutigen Standards», sagt Schulleiterin Tanja Schweizer.

In einem Brief richtet sie sich nun an die Bevölkerung und schildert die Situation. «Die Anzahl Schüler und Schülerinnen in Schneisingen wird in den nächsten Jahren steigen.» Aktuell besuchen 101 Kinder die Schule Schneisingen. «Bis im Schuljahr 2026/2027 rechnen wir mit 121 Kindern. Dieser Anstieg macht sich bereits im nächsten Schuljahr im Kindergarten bemerkbar. 31 Kinder werden im Sommer den Kindergarten besuchen.» Das habe es in Schneisingen noch nie gegeben, so Schweizer.

Und der Trend hält unvermindert an. Berechnungen gehen für das Schuljahr 2026/2027 von 35 Kindergartenkindern aus. Daher wird im Sommer eine zweite Abteilung eröffnet.

Neubau kostet zwei Millionen Franken

Abhilfe soll nun ein Neubau neben dem Schulhaus Aemmert schaffen. An der Sommergmeind Anfang Juni wird über das Projekt abgestimmt. Kosten für den Holzelementbau, rund zwei Millionen Franken. Die Vorlage ist brisant, weil sie mit einem anderen Geschäft verknüpft ist. «Sollte der Kindergartenneubau abgelehnt werden, kann die energetische Sanierung des Gemeindehauses nicht wie geplant umgesetzt werden», sagt Ammann Adrian Baumgartner.

Das Raumkonzept müsste komplett neu geplant werden. Daher würde eine Abstimmung über das Gemeindehausprojekt, keinen Sinn mehr, so Baumgartner. Er hofft, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger dem Projekt zustimmen werden. «Für einen erfolgreichen Standort ist eine zeitgemässe Infrastruktur ein wichtiger Faktor.» Ein Nein wäre daher eine verpasste Chance, sagt der Ammann.

An einem Besuchertag kann sich die Bevölkerung am Freitag, 5. Mai, im Schulhaus und beim Kindergarten detailliert über die Pläne informieren.