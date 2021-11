Schneisingen Gemeindehaus soll für 2,6 Millionen saniert werden – und der Chindsgi ausziehen Der Chindsgi in Schneisingen soll aus dem Gemeindehaus in einen Neubau auf dem Schulareal zügeln.

Das Gemeindehaus in Schneisingen soll für 2,6 Millionen Franken saniert werden.

Alexander Wagner

Das Gemeindehaus in Schneisingen wurde 1897 eingeweiht – damals noch als Schulhaus. 1988 wurde es zum letzten Mal umfassend für rund 1,65 Millionen saniert. Vor sieben Jahren wurden im Obergeschoss die Dachfenster ersetzt. Heute ist die gesamte Verwaltung im ehemaligen Schulhaus untergebracht, ebenfalls die Büros des Forstbetriebs sowie das Gemeinderatszimmer. Im Untergeschoss befindet sich der Übungsraum für die Musikgesellschaft Schneisingen.

Im mittleren Geschoss des Gemeindehauses ist der Kindergarten untergebracht. So trampeln die Knirpse gleich oberhalb von den Arbeitsplätzen der Verwaltung herum. «Ich stampfe dann extra laut, damit du mich hörst», meinte die kleine Tochter von Gemeindeammann Adrian Baumgartner lachend, wenn dieser sie jeweils in den Chindsgi brachte und er seine Sitzungen abhielt. Auch deshalb sollen die Verwaltung und die Schule entflochten werden.

10'000 Franken Einsparungen pro Jahr

Auslöser waren keineswegs Kindergärtler, sondern handfeste Überlegungen: Das Gemeindehaus braucht dringend eine energetische Sanierung, sprich dichte Fenster sowie eine neue Innendämmung. Auch muss die Heizverteilung über die Bodenheizung und die Radiatoren getrennt werden, was heute noch nicht möglich ist. Das ergibt pro Jahr rund 10'000 Franken Einsparungen an Heizkosten. Die Sanierung des Gemeindehauses kostet rund 2,6 Millionen Franken. Davon würde rund die Hälfte in den nächsten fünf, sechs Jahren ohnehin anfallen.

Für den Kindergarten soll nun ein eigenes Gebäude auf dem Schulareal erstellt werden. Vorgesehen ist ein einstöckiger Bau in Modulbauweise mit einer einfachen Ausführung. Für den Kindergarten mit rund 30 Knirpsen werden vier vorgefertigte Module angeliefert. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 900'000 Franken, die Kosten für den Umzug inbegriffen.

Das kleine Spritzenhäuschen neben der Verwaltung soll in diesem Rahmen für 120'000 Franken sanft saniert und mit einem gedeckten Sitzplatz beim Spielplatz erweitert werden.

Nächste Sommergmeind entscheidet

Traktandiert werden der neue Kindergarten und die Sanierung des Gemeindehauses für die nächste Gemeindeversammlung im Juni 2022. Am Tag der offenen Tür waren nur positive Stimmen zu hören. An der Orientierungsversammlung am Abend war die Stimmung ebenfalls positiv. Ein grösseres Thema waren der Standort des neuen Kindergarten und die Umgebung, dank der auf dem Schulareal genügend Platz für Vereinsanlässe bleiben soll.

Kritische Fragen gab es zur Modulbauweise des Kindergartens: So sei das örtliche Gewerbe chancenlos bei der Vergabe der Aufträge wurde bemängelt. «Wir sind jederzeit gesprächsbereit und wir werden geeignete Lösungen suchen, welche auch finanziell tragbar sind», versicherte Gemeindeammann Adrian Baumgartner.

Verwaltung soll für ein Jahr ausgelagert werden

Das gesamte Projekt könnte nur durchgezogen werden, wenn der neue Kindergarten bewilligt wird. Ohne die Zustimmung der Bevölkerung müssen die Kleinen im Gemeindehaus bleiben. Dann erübrigt sich die Sanierung des Gebäudes. «Das Projekt ist längst nicht nur für die Verwaltung», betont Gemeindeammann Baumgartner. Denn auch die Vereine bekommen dadurch deutlich mehr Platz und Möglichkeiten. «Es ist vor allem auch für die Schule und unsere Vereine, welche die neu geschaffenen Räumlichkeiten gratis nutzen können», unterstrich der 45-jährige Baumgartner.

Wenn alles nach Plan läuft, sollten die Kindergärtler ihre neuen Räumlichkeiten Ende 2022 beziehen dürfen. 2023 muss die Verwaltung für ein Jahr ausgelagert werden. Zum Jahreswechsel hin sollten sie in das frisch sanierte Gemeindehaus zurückkehren können.