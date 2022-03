Schneisingen Beim dritten Anlauf klappt es: Bald finden «JuJuJu-Days» statt – mit Musikanten aus dem ganzen Kanton Schneisingen organisiert ein dreitägiges Dorffest. Am Sonntag findet der Aargauische Jugendmusiktag statt. Formationen aus dem ganzen Kanton spielen dabei jeweils auf.

Parademarsch am Jugendmusiktag Möriken-Wildegg von 2019. zvg

Corona meinte es mit dem unter dem Namen «JuJuJu-Days» geplanten Grossanlass in Schneisingen bisher nicht gut. Weder im Jahre 2020 noch im Jahre 2021 konnte das Jugendfest, in dessen Mittelpunkt der Aargauische Jugendmusiktag steht, durchgeführt werden. Das unter der Leitung von Marco Calistri stehende Organisationskomitee ist zuversichtlich, dass es beim dritten Anlauf nun klappt und der Anlass vom Freitag, den 20. Mai, bis Sonntag, den 22. Mai stattfinden kann.

«Die JuJuJu-Days hätten schon vor zwei Jahren stattfinden sollen. Sowohl 2020 wie auch 2021 hat uns das Coronavirus jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht», sagt Marco Calistri. «Die Durchführung des Anlasses war wegen Corona nicht möglich. Da die Pandemie nun jedoch auf dem Rückzug ist, wollen wir im Mai den Anlass nun durchführen».

Höhepunkt der «JuJuJu-Days» ist der Aargauische Jugendmusiktag am Sonntag. Da die Vereine inzwischen wieder gemeinsam musizieren können, sind die Schneisinger zuversichtlich, dass viele Jungmusikantinnen und – musikanten am Anlass teilnehmen werden. Gemäss des OK-Präsidenten ist der Anlass allerdings mehr als nur der Musiktag:

«Wir wollen aus dem Ganzen ein Dorffest machen.»

Am Eröffnungstag steht die Ehrung der langjährigen Musikanten Franz Köferli und Hanspeter Bräm auf dem Programm. Der Samstag ist der Dorfjugend gewidmet, findet doch erstmals nach einem jahrzehntelangen Unterbruch in Schneisingen wieder ein Jugendfest statt. Und am Sonntag geht dann der Jugendmusiktag über die Bühne.

Rund um das dreitätige Fest sind verschiedene Aktivitäten und Festbeizen geplant, in die etliche Dorfvereine eingebunden sind. «Das wird ein toller Anlass», gibt OK-Präsident Marco Calistri bereits jetzt seiner Vorfreude Ausdruck. (az)