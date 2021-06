Rümikon Volk weist das geplante Bushäuschen zur Überarbeitung zurück Rümikon will die Bushaltestellen Bahnhof ausbauen – behindertengerecht und mit Wartehäuschen. Die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben an der Sommergmeind nun einen Teil des Geschäfts zurückgewiesen.

Beim Bahnhof hat es zwei Bushaltestelle, die den heutigen Anforderungen nicht mehr genügen.

Dominic Kobelt/Archiv

Die Bushaltestelle Bahnhof in Rümikon haben keinen Unterstand, der Wartebereich befindet sich auf einem Privatgrundstück und der Einstieg in den Bus ist nicht behindertengerecht. Die Gemeinde möchte das ändern und hat der Sommergmeind deshalb einen Kredit über 160'000 Franken vorgelegt.

Die 46 anwesenden (von insgesamt 192) Stimmbürgerinnen und Stimmbürger haben den Kreditantrag an der Sommergmeind – coronabedingt auswärts in der Kaiserstuhler Mehrzweckhalle – nur teilweise gutgeheissen.

Das Projekt an sich war unbestritten. Ein Votant beantragte jedoch erfolgreich, dass die Kosten aufgeteilt werden in die Bereiche Hoch- und Tiefbau. Daraufhin nahm das Stimmvolk den Kredit für Tiefbauarbeiten wie der Strasse, dem Trottoir und der erhöhten Einstiegsrampe über 138'000 Franken an. Der Kredit über 22'000 Franken für das Bushäuschen hingegen wurde zur Überarbeitung zurückgewiesen. Der Gemeinderat muss den Standort nochmals prüfen.

Die restlichen Traktanden genehmigte die Sommergmeind. So wurde der Kredit über 35'000 Franken für die Instandstellung des Archivs und die Übernahme der Erschliessungsstrasse Bubenwiesen (Pintenstrasse) mit Lärmschutzwand angenommen. Das Volk sagte des Weiteren Ja zu den Kreditabrechnungen Rheintal+ und Sanierung des Kugelfangs, zum Austritt aus dem Sprachheilverband und zur Rechnung 2020.