Rümikon BMW-Drängler macht seinen Anwalt zum Sündenbock – vor dem Bundesgericht blitzt er trotzdem ab Wer mit dem Auto zu nahe auffährt, dem droht ein mehrmonatiger Entzug des Führerausweises. Das erfährt nun ein BMW-Fahrer. Sein Gang durch die Gerichtsinstanzen kommt ihm zudem teuer zu stehen.

Ein Automobilist fuhr zwischen Bad Zurzach und Rümikon wiederholt zu nahe auf ein Fahrzeug vor ihm auf. Symbolbild: Boris Adolf

Mit Blaulicht stoppen zwei Polizisten in einem Zivilauto einen BMW. Darin sitzt ein damals 44-jähriger Schweizer. Geschehen ist dies im April 2021 in Rümikon. Der Schweizer, von Beruf Immobilienmakler, war von Bad Zurzach in Richtung Kaiserstuhl unterwegs gewesen. Und dabei den Polizisten durch seine Fahrweise auf der Kantonsstrasse, die nahe des Rheins entlang führt, aufgefallen.

Mit seinem BMW schloss er ausgangs von Bad Zurzach bei erlaubten 80 km/h ausserorts auf einen anderen BMW auf. In Rekingen, nun bei erlaubten 60 km/h, folgte er dem Fahrzeug über mehrere hundert Meter lang so dicht, dass maximal zwei Fahrzeuglängen zwischen die beiden gepasst hätten.

Nach einem Überholmanöver auf derselben Kantonsstrasse in Mellikon fuhr der Immobilienmakler auf einen Jeep Grand Cherokee auf. Und zwar wieder so nahe, dass er bei einem plötzlichen Bremsmanöver des vorderen Lenkers keine Chance gehabt hätte, eine Kollision zu verhindern.

Per Strafbefehl verurteilte die Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach den 45-Jährigen wegen mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln durch ungenügenden Abstand beim Hintereinanderfahren zu einer bedingten Geldstrafe von 2700 Franken (Probezeit 2 Jahre) und einer Busse von 600 Franken.

Damit war klar: Wird dieses Urteil rechtskräftig, blüht dem Drängler auch der Entzug des Führerausweises für mindestens drei Monate. Per Beschwerde wehrte er sich gegen das Urteil und forderte einen Freispruch. Doch das Bezirksgericht Zurzach bestätigte es ebenso wie das Obergericht. Dieses erhöhte die bedingte Geldstrafe sogar auf 5400 Franken. Und nun ist der Lenker auch vor dem Bundesgericht abgeblitzt.

Schuld soll der Anwalt sein

Der Immobilienmakler hatte nämlich die Frist für eine Beschwerde gegen das Obergerichtsurteil verpasst. Erst hatte er sich per Mail beim Bundesgericht erkundigt, ob sein Anwalt eine solche eingereicht habe. Nach der abschlägigen Antwort des Bundesgerichts fünf Tage später ersuchte er selbst, also ohne Anwalt, um eine sogenannte Fristwiederherstellung.

Er habe darauf vertrauen dürfen, dass sein Verteidiger auch die ausdrücklich zugesagte Beschwerde an das Bundesgericht fristwahrend einreichen werde, argumentierte er, wie aus dem schriftlichen Urteil des Bundesgerichts hervorgeht. «Durch den drohenden Eintrag ins Strafregister sei er in seiner wirtschaftlichen Existenz bedroht», heisst es weiter.

Eine versäumte Frist kann tatsächlich wiederhergestellt werden, wenn ein «unverschuldetes Hindernis» vorliegt und der betroffenen Partei kein Vorwurf gemacht werden kann. Eine allfällige Fehlleistung oder Unachtsamkeit eines Rechtsanwalts sei aber grundsätzlich dem Mandanten zuzurechnen und stelle in der Regel keine unverschuldete Säumnis dar, hält das Bundesgericht fest.

Es ist deshalb auf die Beschwerde des Dränglers nicht eingetreten und hat ihm die Verfahrenskosten von 500 Franken auferlegt. Allein für die Verfahrenskosten am Bezirks- und Obergericht waren bereits 5500 Franken angefallen. Mit Anwaltshonorar und Strafbefehlsgebühren dürfte der Rechtsstreit den Drängler einen tiefen fünfstelligen Betrag gekostet haben.