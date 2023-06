Leuggern Nach zehn 10 Jahren: Spitaldirektor René Huber tritt aus dem Grossen Rat zurück René Huber (Die Mitte) hat am Dienstag seinen Rücktritt aus dem Grossen Rat bekannt gegeben. Den frei werdenden Sitz des Leuggemer Spitaldirektors übernimmt Philipp Laube aus Lengnau.

«Als Direktor eines kleinen Regionalspitals mit schlanker Organisationsstruktur steht mir kein Stab zur Verfügung, viele Aufgaben liegen deshalb direkt auch bei mir», schreibt René Huber zu seinem Rücktritt. Er benötige mehr zeitliche Ressourcen für die beruflichen Herausforderungen und möchte auch im Privatleben neue Projekte starten, so Huber weiter.

René Huber, der Direktor des Asana-Spitals in Leuggern, verlässt den Grossen Rat. Alexander Wagner

Der in Gippingen wohnhafte Huber sitzt seit zehn Jahren im Kantonsparlament. Im April 2013 nahm er an der ersten Sitzung teil. Er dürfe viele positive Erlebnisse in- und ausserhalb des Ratsbetriebes mitnehmen, welche sein Leben bereichert, sein Wissen erweitert und seine Dankbarkeit für das demokratisches System bestärkt hätten, so Huber.

Hubers Nachfolge tritt Rechtsanwalt und Architekt Philipp Laube aus Lengnau an. (az)