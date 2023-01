Rietheim Schon über eine halbe Million Aufrufe: Die Traktor-Videos dieses Agrar-Influencers gehen um die Welt Ein Smartphone und ein Traktor – mit diesen beiden Hilfsmitteln geht der Rietheimer Philipp Schneider, Landwirt in Ausbildung, in den sozialen Medien derzeit viral. Mit einem solchen Erfolg hat der 18-Jährige nicht gerechnet.

Philipp Schneider mit seinem Arbeitsgerät: Auf seinen Kanälen will er den Zuschauenden den Beruf des Landwirts näherbringen. zvg

Mit Traktor-Videos einen Internet-Hit landen? Dass das funktioniert, hätte Philipp Schneider, Landwirt in Ausbildung, auch nicht für möglich gehalten. Doch seit mehreren Jahren veröffentlicht der 18-Jährige aus Rietheim in den sozialen Medien Content, welcher inzwischen weltweit konsumiert wird. Einige seiner Videos zählen bereits über eine halbe Million Aufrufe.

Dass die Videos von Schneider bei den Leuten so gut ankommen, hätte Schneider nicht gedacht. Seine Karriere als Agrar-Influencer startete er bereits in jungen Jahren, wie Schneider, der die Landwirtsschaftschule in Gränichen besucht und die Lehre auf einem Betrieb in Schwaderloch macht, verrät: «Ich habe mir vor einigen Jahren eine Drohne zugelegt. So kam ich auch zum Filmen und Videos schneiden.»

Auf Tiktok der Aufwand kleiner als auf Youtube

Weil es damals Tiktok noch nicht gab, lud er die Videos auf Youtube. Erst später landeten seine Inhalte auf weiteren Plattformen. «Seit ich in der Lehre bin, habe ich nur wenig Freizeit. Tiktok kam mir da entgegen. Denn ich habe bemerkt, dass dort der Aufwand viel kleiner ist und die Videos sogar noch mehr Menschen erreichen.» Mittlerweile findet man auf seinem Tiktok-Account schon so einige Videos.

Auf seinen Kanälen wolle er den Zuschauenden den Beruf des Landwirts näherbringen, so Schneider: «Wenn auf dem Hof was Spannendes anfällt, dann nehme ich es auf. Wenn wir beispielsweise im Frühling etwas sähen, dann filme ich das.» Sein Content dreht sich hauptsächlich um seinen Alltag. Dass seine Eltern, Christian und Daniela Schneider, einen Hof in Rietheim besitzen, erleichtert ihm die Produktion der Videos. Spannend finden seine Inhalte jedoch nicht nur Leute aus der Landwirtschaft, sondern auch solche, welche «nicht mit dem Landleben verbunden sind», wie Schneider sagt.

«Schadenfreude kommt im Netz gut an»

Gut an kommen vor allem Videos mit folgendem Inhalt: «Die Leute mögen es, wenn ein Missgeschick passiert. Schadenfreude kommt im Netz halt immer gut an.» Und diese Schadenfreude machte sich auch in einem seiner ersten viralen Hits bemerkbar. «Ich realisierte, wie die Aufrufzahlen immer weiter stiegen. Als ich dann bei einer halben Million war, stellte ich mir vor, wie viele Fussballfelder ich mit dieser Zahl hätte füllen könnte», verrät Philipp Schneider.

Wie Statistiken von Schneiders Accounts zeigen, stammen die meisten Userinnen und User, welche seine Videos anklicken, aus der Schweiz. «Je nachdem, wie viral mein Video geht, kann man auch beobachten, dass die Benutzerinnen und Benutzer aus aller Welt kommen.»

Bevor er den Hof übernimmt, folgt eine weitere Ausbildung und Reisen

So weiss Schneider, dass einige seiner Followers aus den USA oder sogar aus dem asiatischen Raum stammen. Am begeisterten von seinen Videos ist jedoch sein Umfeld: «Sie finden es alle sehr cool und sind auch Mega-Fan von meinem Content. Wenn ich Videos hochlade, dann sprechen sie mich gleich darauf an», so der Landwirt in Ausbildung.

Im Sommer ist Philipp Schneider mit der Lehre fertig. Danach will er sich zum Agrotechniker ausbilden lassen. Das Ziel sei, den elterlichen Betrieb irgendwann zu übernehmen. Im Unterschied zu seinen drei Schwestern, die allesamt im Lehrinnenberuf tätig sind.

Bevor Familienbetrieb zum Generationenwechsel kommt, will Schneider noch auf Reisen gehen. Ich würde gerne Kanada und Neuseeland kennen lernen. Seine Leidenschaft fürs Verbreiten von Inhalten will er unabhängig weiter pflegen. Es macht Freude und ist mittlerweile zu einem Hobby geworden.