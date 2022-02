Rietheim Paradies für seltene Vögel wird erneuert: Hier brüten jedes Jahr mehrere hundert Uferschwalben Ihre Brutplätze sind unterdessen rar geworden. Im Auenschutzgebiet Chly Rhy in Rietheim jedoch tummeln sich jedes Jahr zahlreiche Uferschwalben. Nun ist ihre Brutstätte, ein Sandhügel, komplett erneuert worden.

In diesem Sandhügel im Auenschutzgebiet in Rietheim schlüpfen bald wieder Uferschwalben. zvg

Bis zu 600 Bruthöhlen graben Uferschwalben jedes Jahr im Sandhügel im Chly Rhy. Für die seltenen Vögel gehört das Auenschutzgebiet in Rietheim zu den unterdessen raren Brutplätzen, wo sie ihre Jungen ausbrüten können. Da die Tiere jedes Jahr neue Höhlen graben, muss der vordere Teil des Hügels mit den einen Meter langen Gängen im Frühjahr jeweils abgestochen werden. In diesem Jahr ist jedoch der komplette Hügel erneuert worden. «Der abgestochene Sand wird meist auf oder hinter dem Hügel abgelegt», sagt Stefan Haus, verantwortlich für Information und Aufsicht am Chly Rhy.

Der Hügel hat sich dadurch im Laufe der Zeit in den hinteren Teil der Aue verschoben. Auch muss der Sand grösstenteils ersetzt werden. Deshalb wird nun der Sandhaufen komplett saniert, leicht verschoben und wieder auf seine ursprüngliche Dimension verbreitert. «Damit haben die Uferschwalben wieder ein grösseres Platzangebot.»

Früher brüteten die Uferschwalben in Abbruchkanten am Ufer von dynamischen Flüssen. Heute sind aber viele Gewässer wegen des Hochwasserschutzes und der Landwirtschaft kanalisiert oder befestigt. «Den Uferschwalben fehlt deshalb ihr natürliches Habitat», sagt Stefan Haus. In Europa werden die Vögel, die in Kolonien brüten, seit den 1990er-Jahren immer seltener. Gemäss Roter Liste gefährdeter Arten gelten sie als stark gefährdet. Um die Uferschwalben zu fördern, erstellte Pro Natura Aargau in Zusammenarbeit mit dem Kanton 2016 im Schutzgebiet Chly Rhy eine Sandschüttung. Mit der Zeit bewohnten Wildbienen und gar ein Dachs die Sandschüttung – die Vögel liessen jedoch am Anfang auf sich warten. Im Frühling 2019 wurden die ersten 15 Höhlen entdeckt, einen Monat später waren es bereits deren 200.

Erweiterungsprojekt verzögert sich noch

Dass die Uferschwalben nicht gleich zu Beginn solche Sandhügel annehmen würden, sei normal, sagt Stefan Haus. «Die Vegetation und damit das Nahrungsangebot wie Insekten und Beeren müssen sich zuerst entwickeln.» Unterdessen sei die Population der Uferschwalben stark gewachsen. «Vom Weg aus kann man sie im Frühling und Sommer gut beobachten. Damit leisten die Vögel einen wichtigen Beitrag für die Umweltbildung. Denn was man kennt, das schützt man.»

Nach der Sanierung des Hügels muss sich nun der Sand rund einen Monat lang setzen. Danach wird eine der Kanten senkrecht abgestochen. Auch plant der Kanton eine Erweiterung der Aue flussaufwärts in Richtung des Aussichtsturmes Weidenpalast. Noch verzögern aber Einsprachen das Projekt. Dann wird der Sandhügel bereit sein, um die Uferschwalben wieder im Chly Rhy zu empfangen.