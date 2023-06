Rekingen Komplettsanierung und weitere Photovoltaikanlagen: LGZ Hochrhein investiert weiter in nachhaltige Zukunft Die LGZ Hochrhein AG in Rekingen hat sich bei der Übernahme des ehemaligen Holderbank Zementwerks im Jahr 2001 entschieden, sowohl den ökologischen Wert als auch die nachhaltige Entwicklung des Industrieareals voranzutreiben. Jetzt erfolgte der nächste Schritt.

Hochrheinterminal in Rekingen: Die abgeschlossenen Bauarbeiten umfassen die energetische Komplettsanierung des von der Indermühle-Gruppe genutzten Bürogebäudes und der Nutzfahrzeugwerkstatt. Bild: zvg/Gerry Thoenen

Mit dem Abschluss der aktuellen energetischen Sanierungsmassnahmen sei in dieser Hinsicht ein weiterer strategischer Meilenstein abgeschlossen, teilt die LGZ Hochrhein AG mit. «Die kontinuierliche Verbesserung der Energieeffizienz, die Reduktion von CO 2 sowie die Erreichung einer energietechnisch grösseren Unabhängigkeit sind drei wichtige Standbeine unserer Nachhaltigkeitsstrategie», so Werner Kalt, Verwaltungsratspräsident und Mitinhaber der LGZ Hochrhein AG.

Die in diesem Monat abgeschlossenen zweijährigen Bauarbeiten umfassen die energetische Komplettsanierung des von der Indermühle-Gruppe genutzten Bürogebäudes und der Nutzfahrzeugwerkstatt. Konkret wurden eine Aussendämmung der Betonfassaden und Dächer vorgenommen sowie Fenster, Aussentüren und Lamellenstoren ersetzt. Mit der Installation der Loxone Gebäudeautomation wurden zudem die Steuerung und Optimierung von Funktionen wie Beschattung, Beleuchtung, Heizung und anderer technischer Gebäudeausrüstungen in einem smarten Gesamtsystem zusammengeführt.

«Auf den Gebäudedächern wurden zwei grossflächige Photovoltaikanlagen mit ca. 1’500 m2 und 430 m2 installiert. Beide Anlagen produzieren rund 354’000 kWh Strom pro Jahr, was der Energieversorgung von ca. 80 Durchschnittshaushalten entspricht», schreibt das Unternehmen weiter.

Bis 70 Prozent Einsparung von Heizöl

Erste Messungen ergeben nach Abschluss der Sanierungsmassnahmen, dass beim 1’500 m2 grossen Gebäude der Nutzfahrzeugwerkstatt bereits 38 Prozent respektive 18’800 Liter Heizöl eingespart werden können. Das Gebäude wird statt wie bisher 49’800 Liter pro Jahr «nur» noch 31’000 Liter Heizöl benötigen. Beim Bürogebäude konnte der Verbrauch sogar um 71 Prozent von ursprünglich 18’850 Liter auf rund 5’500 Liter pro Jahr reduziert werden.

Die LGZ evaluiert aktuell den Ersatz des noch fossilen Heizungssystems durch alternative Energieträger wie Luftwasserwärmepumpen, Erdsonden und/oder Grundwasserwärmepumpenheizung zur Beheizung der Büro- und Werkstattgebäude. Bereits vor über 10 Jahren hat die LGZ Hochrhein AG die erste 4’900 m2 grosse Photovoltaikanlage im Logistik- und Gewerbezentrum in Rekingen aufgenommen.

Die auf dem Dach der grossen Logistikhalle installierte Grossanlage erzeugt jährlich rund 640’000 kWh Strom und versorgt damit ca. 120 Haushalte mit elektrischer Energie. Mit ihrer damals nachhaltigen Investition von rund 950’000 Franken in erneuerbare Energien hat die LGZ Hochrhein AG schon früh in die Einsparung von rund 360’000 Tonnen CO2 investiert.

Bereits 2015 für naturnahe Gestaltung ausgezeichnet

Die schweizerische Stiftung Natur & Wirtschaft hat die LGZ Hochrhein AG und die Hochrhein Terminal AG in Rekingen 2015 mit dem Qualitätslabel für beispielhafte, naturnah gestaltete Betriebsgelände ausgezeichnet. Vom rund 27 Hektar grossen Firmenareal sind 68’000 Quadratmeter Freiflächen naturnah angelegt und bieten somit Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie eine attraktive Arbeitsumgebung für die über 300 Mitarbeitenden auf dem Firmengelände.

Trägerfirmen der LGZ Hochrhein AG sind die Indermühle Holding AG, die Umbricht Holding AG und Werner Kalt, Unternehmer, Kleindöttingen. Hauptaktivität des Unternehmens ist die Umnutzung und Entwicklung des Betriebsgeländes des heutigen Logistik- und Gewerbezentrums. Namentlich die Vermietung von Büro-, Produktions- und Lagerflächen.