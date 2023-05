Rekingen Das Wasserkraftwerk hat noch immer keine neue Konzession – das ist der Grund für die Verzögerung Ende 2018 hat die Betreiberin des Wasserkraftwerks Reckingen das Gesuch für eine Konzession eingereicht. Nun, vier Jahre später, läuft das Verfahren noch immer. Für die Verzögerungen verantwortlich sind aber nicht die Einsprecher.

Rheinkraftwerk Reckingen bei Rekingen, Kraftwerk, Luftaufnahme Bild: zvg / Aargauer Zeitung

Seit über 80 Jahren ist das grenzüberschreitende Kraftwerk am Rhein bei Rekingen und Reckingen (D) in Betrieb. Ende 2018 reichte die Betreiberin, die Kraftwerk Reckingen AG (RKR), ein Gesuch für eine neue Konzession ein. Im Oktober 2020 lief die bisherige Konzession nach 60 Jahren aus. Doch eine neue hat die Betreiberin bisher nicht erhalten. Denn der Prozess verzögert sich.

Erst vergangene Woche berichtete die AZ, dass die Betreiberin um eine Verlängerung der bereits verfügten Duldung ersucht hat. Will heissen: Das Kraftwerk soll auch ohne gültige Konzession weiter Strom erzeugen können, bis eine neue in Kraft tritt. Dass die Frist erneut verlängert werden muss, liegt aber nicht an den Einsprachen.

Deren 17 gingen nach der Auflage des Gesuchs für die neue Konzession 2018 ein, sowohl von Umweltverbänden als auch von Gemeinden. So forderten Fisibach, Mellikon sowie Kaiserstuhl, Rümikon, Rekingen und Bad Zurzach, die per 2022 mit vier weiteren Gemeinden zu Zurzach fusionierten, von den Betreibern Umweltmassnahmen zugunsten der Bevölkerung. Dabei geht es um die Instandhaltung des Rheinuferwegs sowie die Nutzung der Rheinlandschaft für Erlebnis und Erholung. Die Betreibergesellschaft soll bei der Konzessionserneuerung verpflichtet werden, konkrete Leistungen zu erbringen, die diesen Zielsetzungen dienen.

Zu den Einwendungen schreiben die Ammänner von Mellikon und Zurzach auf Anfrage: «Seitens der Gemeinde bestehen aktuell keine offenen Fragen und Anliegen, die einer Kontaktaufnahme durch die involvierten Parteien bedürfen.»

Vielmehr sei die Verzögerung der Komplexität des Verfahrens geschuldet, «da deutsche und Schweizer Behörden involviert sind», schreiben die beiden Energieunternehmen AEW Energie AG und Axpo. Den beiden schweizerischen Eigentümern gehören zusammen 50 Prozent des Kraftwerkes. Deutscher Anteilseigner ist die Energie Baden-Württemberg AG. Der Strom steht je zur Hälfte den beiden Ländern zur Verfügung. Mit einem jährlichen Produktionsvermögen von rund 250 Gigawattstunden versorgt das Kraftwerk etwa 60’000 Vier-Personen-Haushalte mit Strom.

Hinzu komme, schreiben AEW und Axpo weiter, dass auf der Schweizer Seite bei der Neukonzessionierung neben dem Bund, der die Konzession spreche, auch die beiden Kantone Zürich und Aargau mitreden würden. Auf Bundesebene sind die beiden Bundesämter Energie und Umwelt involviert. Der Kanton Zürich ist beteiligt, da sich das Konzessionsgebiet auch über die Kantonsgrenze hinweg erstreckt.

Lange Verfahren bei internationalen Kraftwerken nicht unüblich

Die Komplexität des Verfahrens bestätigt der Bund. «Ein hohes Mass an Abstimmungsbedarf ergibt sich insbesondere aufgrund des internationalen Elements», schreibt Fabien Lüthi, Fachspezialist Medien und Politik beim Bundesamt für Energie. Die Verleihung der Konzession könne nur im Einvernehmen mit dem Land Baden-Württemberg erteilt werden. Konkrete Themen, die zur Verzögerung führten, könne er aufgrund des laufenden Verfahrens nicht nennen.

Fabien Lüthi ergänzt aber, dass es nicht unüblich sei, dass Konzessionsverfahren bei internationalen Kraftwerken wie jenem in Reckingen lange dauern können. Auch, weil es Unterschiede in den Gesetzen der Staaten gibt.

So braucht es für den Weiterbetrieb des Kraftwerks sowohl eine neue Schweizer Konzession als auch eine inhaltlich übereinstimmende deutsche wasserrechtliche Bewilligung. Dies ergibt sich aus staatsvertraglichen Regelungen aus den Jahren 1879 und 1929.

Aufgrund der Verzögerung wird das Kraftwerk bis zum Inkrafttreten der neuen Konzession im rechtlichen Zustand der Duldung betrieben. «Wir erwarten, dass eine Verlängerung der Duldung aufgrund des bereits weit fortgeschrittenen Verfahrens unproblematisch ist», schreiben AEW und Axpo dazu. Zuversichtlich sind die beiden Energieunternehmen auch, was die Zukunft betrifft: «Wir gehen heute davon aus, dass die neue Konzession 2024 erteilt werden könnte.»

Das Kraftwerk Reckingen wurde zwischen 1938 und 1941 erbaut, obwohl die Konzessionen schon 1928 erteilt worden waren. Eine Sprengung durch die Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg konnte knapp verhindert werden. Von der Inbetriebnahme 1941 bis zur Stilllegung der Produktion in Waldshut im Jahr 1993 unterhielt das Schweizer Chemie-und Pharmaunternehmen Lonza das Werk. Seither betreiben die heutigen Anteilseigner das Kraftwerk.