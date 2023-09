Regionalfussball «Wir sind der FC Bayern München des Kantons Aargau»: Der FC Klingnau meldet seine Ambitionen an Die Saison in der 2. Liga Aargau hat begonnen und der FC Klingnau mischt wieder vorne mit. Mit seinem neuen Trainer Brahim Maloki strebt er nach mehr Erfolg als in der vergangenen Saison. Der blosse Ligaerhalt ist nicht mehr gut genug.

Brahim Maloki ist immer noch ein wenig genervt. Er ärgert sich über den frühen Meisterschaftsstart in der regionalen 2. Liga. «Der Auftakt kommt zwei Wochen zu früh. Der Körper kann so gar nicht bereit sein», sagt er.

Brahim Maloki ist neuer Trainer beim FC Klingnau. Bild: Alexander Wagner

Viele seiner Spieler seien im August noch in den Ferien gewesen und hätten so nur sieben bis zehn Tage Zeit gehabt, um sich auf das erste Meisterschaftsspiel vorzubereiten. So geht das im Regionalfussball. Und trotzdem hat der FC Klingnau, den Maloki seit dieser Saison trainiert, zum Start gegen den FC Sarmenstorf gleich mit 3:0 gewonnen.

Der neue Trainer hat bis zum Ende der letzten Saison noch selbst gespielt, war aber schon Assistent von Imer Kryeziu. Nun übernimmt Maloki, der seit 2015 bei Klingnau gespielt hat, das Zepter an der Seitenlinie.

Es wird auf Ballbesitz gesetzt

Die Ambitionen im Unteren Aaretal sind wieder gestiegen. Setzte man in den vergangenen Jahren stets auf jüngere Spieler, ist das Kader heuer wieder erfahrener, und die Erwartungshaltung ist grösser. Es soll nach vorne gehen. Präsident Roger Meier gibt als Ziel die Top 3 aus sowie das Erreichen des Cupfinals.

Damit scheint Brahim Maloki gut leben zu können. Er selbst sagt auch, dass man sich sicher in der oberen Tabellenhälfte klassieren und den Cup nach Klingnau holen wolle. 2016 und 2018 ist das dem Klub bereits gelungen, Maloki stand beide Male als Spieler im Kader.

Hört man sich ein wenig um, wird schnell klar, dass der FC Klingnau auch bei der Konkurrenz schon wieder höher gehandelt wird. Das Arsenal an Spielern macht Eindruck. 21 Mann stehen Maloki zur Verfügung, vielleicht komme noch einer dazu, sagt er. Und er hat eine spielstarke Mannschaft beisammen. Seine Devise lautet, lieber 1:0 als 4:3 zu gewinnen. «Ich bin Fan von der Null», sagt er. Aber er setzt auf Ballbesitz und Laufarbeit, nicht darauf, hinten Beton anzumischen. Deshalb sagt Maloki: «Fussballerisch sind wir der FC Bayern München des Kantons Aargau, mental und physisch sind wir aber noch nicht auf dem gewünschten Level.»

Gastiert bald ein Super-League-Klub in Klingnau?

Platz und Infrastruktur sind in Klingnau zwar nicht gerade wie an der Säbner Strasse, aber immerhin wird eine neue Spielstätte gebaut. Zum 75-Jahr-Jubiläum des Klubs 2024 soll das neue Spielfeld mit einer Partie gegen einen Klub aus der Super League eingeweiht werden, hört man. Das Baugesuch für einen zusätzlichen Kunstrasenplatz ist offenbar ebenfalls in Bearbeitung.

Und eine Parallele zum deutschen Serienmeister gibt es doch noch: Klingnau hat ebenfalls einen Harry Kane verpflichtet. Er heisst zwar Davut Bektas, kommt aber als Topskorer vom FC Suhr, einem namhaften Konkurrenten. Von ihm verspricht man sich vor allem Tore, wie auch vom Rest der Offensivabteilung wie Marcel Junior Rüegg, Milos Ivanovic, Anto Gudelj, Paulo Arias oder Batuhan Karadeniz.

Stürmt neu für Klingnau: Davut Bektas. Bild: Alexander Wagner

Und so wird der FC Klingnau wieder häufiger als Favorit in die Spiele gehen. Diese Rolle hat ihm in den vergangenen Jahren besser behagt als jene des Underdogs. Der Verein meldet seine Ambitionen wieder an. Neo-Trainer Brahim Maloki freut sich, dass er vom Präsidenten das Vertrauen erhält. Dieses will er in Form von vielen Siegen und vielleicht sogar dem Cup-Pokal am Auffahrtstag zurückbezahlen.