Radsporttage Die weltbesten Velofahrer kommen nach Gippingen – der Grand Prix wird erstmals europaweit im TV übertragen An den Gippinger Radsporttagen dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer die Velofahrer wieder im Ziel anfeuern. Unter den Profis ist auch der dreifache Weltmeister Peter Sagan. Trotz vielen Topathleten: Einen Schweizer Sieg schliesst der OK-Chef nicht aus.

Die Strickhöhe ist ab diesem Jahr nicht mehr Teil der Strecke an den Gippinger Radsporttagen. Alexander Wagner

Die Durststrecke ist vorbei: Nach der Absage 2020 und ohne Zuschauer sowie mit reduziertem Programm 2021 finden die Gippinger Radsporttage dieses Wochenende wieder in gewohntem Umfang statt – mit einem grossen Volksfest, so vielen World-Tour-Teams wie wohl noch nie zuvor, mit einer neuen Strecke, mehr Spannung in der Zieleinfahrt und einer Liveübertragung erstmals über die Landesgrenzen hinaus.

«Wir verkrafteten die zwei Jahre Coronapandemie einigermassen gut», sagt OK-Chef Matthias Rennhard. «Zum Glück konnten wir im vergangenen Jahr immerhin den sportlichen Teil durchführen, was uns in Übung und vor allem bei all unseren Partnern im Gespräch hielt.» Die Arbeit der vergangenen Jahre zahle sich nun aus, die Radsporttage seien international besser verankert denn je, auch dank der TV-Übertragung, die 2021 erstmals durchgeführt wurde.

Finanzieller und personeller Bereich noch mit Problemen

Gewisse Sorgen bereiten mit Blick auf die Zukunft hingegen noch der finanzielle und personelle Bereich. So fehlt seit diesem Jahr ein grosser Hauptsponsor, wie ihn die Radsporttage vorher immer hatten. Matthias Rennhard gibt aber zu bedenken:

«Ein Hauptsponsor ist auch immer mit einem Klumpenrisiko verbunden.»

Nicht zuletzt deshalb sei er froh um die grosse Unterstützung zahlreicher KMUs aus der Region, dem Kanton und aus dem süddeutschen Raum. «Für die nächsten Jahre haben wir im finanziellen Bereich Planungssicherheit – auch wenn diese mit viel Aufwand verbunden ist, um die Sponsoren jedes Jahr von neuem von unserem Anlass zu überzeugen.»

Matthias Rennhard ist seit drei Jahren im Sattel als neuer OK-Chef der Radsporttage Gippingen. Severin Bigler (14.04.2021)

Dasselbe gilt bezüglich Personalsituation. «Wir haben gerade bei Leitungspositionen zurzeit Vakanzen. Diese wieder zu besetzen, benötigt jeweils viele Gespräche.» Die Pandemie habe die Situation noch verschärft. Für das kommende Jahr seien denn auch noch nicht alle Lücken gefüllt.

Mehr Spannung auf der Strecke und im Ziel dank Neuerungen

Nichtsdestotrotz konnten die Organisatoren wiederum rund 300 Helferinnen und Helfer sowie weitere 150 Feuerwehr-, Zivilschutz- und Militärangehörige gewinnen. Rund 900 Fahrerinnen und Fahrer werden an drei Tagen am Start erwartet, die von mehreren tausend Besucherinnen und Besuchern entlang der Streck und in der Zieleinfahrt angefeuert werden.

Der GP ist bereits zum zweiten Mal live auf Tele M1 und TV24 zu sehen. Der in Endingen wohnende Ex-Radprofi Jean-Claude Leclercq kommentiert wieder zusammen mit den beiden Schweizer Radsportlegenden Beat Breu und Beat Zberg. Und erstmals wird die Schlussphase auch vom internationalen Sender Eurosport in verschiedenen Sprachen in mehrere Länder Europas übertragen. «Das macht die Gippinger Radsporttage nochmals internationaler», sagt der OK-Chef.

Auch bei der Streckenführung gibt es wiederum Neuerungen. So gehört der traditionelle Rundkurs via Strickhöhe und Rheintal nach Gippingen der Vergangenheit an. Neu führt der Rundkurs beim Profi-GP am Freitag sieben Mal via Schlatt und Mandach über den Rotberg nach Villigen und Böttstein zurück nach Gippingen. Dies wurde bereits 2021 eingeführt, aber nur für die letzten beiden Runden der Schlussphase.

Auch in den Rennen am Samstag und Sonntag radeln die Velofahrer nicht mehr über die Strickhöhe und die stark befahrene Rheintalstrasse. «Wir konnten so die unumgänglichen Verkehrsbehinderungen und die Streckensicherung optimieren», sagt Matthias Rennhard. «Mit der längeren Steigung versprechen wir uns animierte Rennverläufe, was auch die TV-Übertragung attraktiver macht.» Zudem sei die Steigung über den Rotberg für die Zuschauer ein spektakulärer Ort, um die Fahrer anzufeuern.

Der Schlusssprint enthält rund 500 Meter vor dem Ziel eine schnelle und heikle Kurve. «Erst danach können die Fahrer den Sprint lancieren – das erfordert andere Team-Taktiken als bisher und kann das Rennen nochmals spannender machen.» Bei der Zielgerade entlang der Hardlestrasse hat das OK zudem mehr Platz für die Zuschauerinnen und Zuschauer geschaffen, die neu – wie zuvor schon die geladenen Gäste – die Zielpassagen direkt vom Festgelände aus mitverfolgen können.

«Möglich wurde dies, weil neu das Sportcenter Leuggern als Teil des Festgeländes genutzt werden kann», ergänzt Matthias Rennhard, der zwar seit drei Jahren im Sattel des OK-Chefs sitzt, aber zum ersten Mal die Radsporttage in gewohnten Umfang durchführen kann.

Militärrennen feiert die 50. Austragung

So macht am Freitag der 58. Grand Prix des Kanton Aargau den Auftakt. Am Start sein werden die Schweizer Radprofis Marc Hirschi, Michael Schär und zum zweiten Mal auch Lokalmatador Fabio Christen.

Fabio Christen ist aus Gippingen und startete 2021 zum ersten Mal bei seinem Heimrennen. Alexander Wagner (4.6.2021)

Im Fahrerfeld finden sich unter den 23 Teams, darunter zehn World-Tour-Teams, auch bekannte Namen wie der letztjährige Sieger Ide Schelling aus den Niederlanden, der Italiener Giacomo Nizzolo, Europameister von 2020, und der dreifache Weltmeister Peter Sagan aus der Slowakei.

Einen Schweizer Sieg schliesst Matthias Rennhard nicht aus. «Die Strecke ist schon auf den einen oder anderen Schweizer zugeschnitten. Die Teams sind aber stark besetzt, weshalb es auf die Tagesform und das Rennglück ankommt.»

Ide Schelling (Holland) gewann 2021 den grossen Preis des Kantons Aargau. Alexander Wagner

Am Samstag stehen das Internationale Elite-/U23-Rennen, das 9. Holcim Grandfondo Zurzibiet für Sehbehinderte sowie das Militärrennen auf dem Programm. Letzteres kann nach zweimaligem Verschieben endlich das Jubiläum mit der 50. Austragung feiern.

Der Sonntag ist dem Nachwuchs und den Familien gewidmet. Zuerst findet das Internationale Junioren U19-Rennen statt, bei dem der 17-jährige Leuggemer Radquer-Juniorenweltmeister Jan Christen sein Können zeigt. Danach treten zuerst die Schülerinnen und Schüler und dann die Kleinsten teilweise mit Laufrad am Piccolo-Rennen an.