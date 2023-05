Paul Scherrer Institut Der Weg der Schweiz zum Netto-Null-Ziel: «Die Transformation von Energiesystem und Gesellschaft wird Jahrzehnte dauern – aber wir müssen jetzt schnell handeln» Mit dem Swiss Center of Excellence on Net-Zero Emissions bündeln die Institutionen des ETH-Bereichs mit dem Paul Scherrer Institut in Villigen als Leading House ihre Expertise, um die Dekarbonisierung des Landes zu unterstützen.

Thomas Justus Schmidt, Leiter des PSI-Forschungsbereichs Energie und Umwelt. Bild: Mahir Dzambegovic

2050 soll Schluss sein: Dann möchte die Schweiz unterm Strich keine klimaschädlichen Treibhausgase wie CO 2 mehr ausstossen – so hat es der Bundesrat beschlossen. Trotz dieses klar definierten Ziels bleiben viele Fragen offen. Etwa welche Pfade zum Netto-Null-Ziel führen, wie man dafür gesellschaftliche Akzeptanz erreicht und welche technologischen Entwicklungen und rechtlichen Rahmenbedingungen es braucht, heisst in einer Mitteilung des Paul Scherrer Instituts.

Klar ist hingegen, dass Akteure aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft eng zusammenarbeiten müssen, um Synergien für die schnelle und starke Reduktion der Emissionen über alle Anwendungssektoren hinweg auszuschöpfen. Gleichzeitig müssen Technologien für Negativemissionen weiterentwickelt werden, die schwer vermeidbare Restemissionen ausgleichen.

Jetzt schnell handeln

Hier setzt das Swiss Center of Excellence on Net-Zero Emissions, kurz Scene, an. Es bündelt die Expertise von über 30 Forschungslaboren rund um das Thema der Netto-Null-Emissionen und bietet eine Plattform für die interdisziplinäre, institutsübergreifende Zusammenarbeit im ETH-Bereich.

An der gemeinsamen Initiative sind alle Institutionen des ETH-Bereichs beteiligt: das PSI als Leading House, die Empa, WSL, Eawag, ETH Zürich und EPFL. «Die Transformation von Energiesystem und Gesellschaft wird Jahrzehnte dauern – aber wir müssen jetzt schnell handeln und die richtigen Weichen stellen», sagt Thomas J. Schmidt, Leiter des Forschungsbereichs Energie und Umwelt am PSI und Co-Direktor von Scene.

Sechs strategische Arbeitspakete für Netto-Null

Um das Ziel der Netto-Null-Emissionen zu erreichen, wurden sechs Handlungsbereiche mit höchster Priorität identifiziert: So wollen die Forschenden den Beitrag von Kohlenstoffkreisläufen mit Biomasse aus Holz untersuchen, technische Verfahren zur Abscheidung, Verwendung und Speicherung von Kohlenstoff entwickeln sowie Richtlinien für effiziente und geschlossene technische Stoffkreisläufe für Infrastrukturbauwerke erstellen. Weitere Arbeitspakete betreffen ein Energiesystem mit geringem CO 2 -Ausstoss, sektorübergreifende Treibhausgas- und Klimamodelle.

Ein ganzes Arbeitspaket beschäftigt sich mit der Kommunikation rund um das Netto-Null-Ziel und die Technologien, mit denen sich das erreichen lässt. Bewusstsein schaffen wollen die Partner vor allem bei jungen Menschen. Sie sind die Entscheidungsträger von morgen und die langfristig Leidtragenden des Klimawandels. In den kommenden drei Jahren wollen Mitarbeitende des Projekts mindestens 60 Schulen besuchen.

Mehr als 17 Millionen Franken für drei Jahre

Scene ist im strategischen Schwerpunkt «Energie, Klima und ökologische Nachhaltigkeit» angesiedelt, einem der fünf strategischen Schwerpunkte, die der ETH-Rat für die Zeitspanne 2025–2028 definiert hat. Der ETH-Rat finanziert das Projekt zur Hälfte, die andere Hälfte steuern die sechs beteiligten Institutionen bei – insgesamt beträgt das Budget über die drei Jahre Projektlaufzeit 17,2 Millionen Schweizer Franken. (az)