Öffentlicher Verkehr Wettingen und Zurzach verlieren ihre Bahnschalter: «Finanzielle Lage der SBB ist sehr angespannt» Kein Personal mehr an den Bahnhöfen in Wettingen und Zurzach: Ab Oktober sind Tickets nur noch digital oder am Automaten erhältlich – aber nicht nur wegen der tiefen Kundenfrequenz.

Ab Oktober können Kundinnen und Kunden am SBB-Schalter in Wettingen weder Geld wechseln und noch Tickets kaufen. Alex Spichale

Wer in Wettingen und Zurzach am Bahnhof ein Zugbillett kaufen möchte, kann das in Zukunft nur noch via Ticketautomat oder auf dem Handy via App machen: Die SBB schliessen an den beiden Reisezentren ab Oktober ihre bedienten Schalter. Der Grund sei die konstant abnehmende Nachfrage nach bedientem Verkauf, teilen die SBB mit. Für Reisende aus Zurzach befindet sich in Döttingen der nächstgelegene bediente Schalter, jene aus Wettingen müssen nach Baden fahren.

«Bereits heute finden schweizweit rund 95 Prozent der Billettkäufe über selbstbediente Verkaufskanäle statt», begründen die SBB in ihrer Mitteilung diesen Schritt. Die Coronapandemie habe die Nutzung der digitalen Kanäle weiter beschleunigt. Während in den kleinen Standorten die Anzahl Kunden weiter sinke, nehme in den mittleren und grossen Reisezentren der Wunsch nach persönlicher Beratung hingegen laufend zu.

Dem müssten die SBB Rechnung tragen. Das Unternehmen habe den Auftrag, mit den öffentlichen Mitteln haushälterisch umzugehen. «Die finanzielle Lage der SBB ist aufgrund der Coronapandemie sehr angespannt.»

Auch der Bahnhof in Bad Zurzach verliert seinen bedienten Schalter. Alex Spichale (25.8.2016)

Wie viele Personen aktuell die Schalter in Wettingen und Zurzach durchschnittlich noch nutzen, wollen die SBB auf Anfrage nicht kommentieren. «Hierbei handelt es sich um Geschäftszahlen, welche die SBB nicht im Detail kommunizieren», sagt Mediensprecher Reto Schärli. Die beiden betroffenen Gemeinden hätten gegenüber den SBB Verständnis geäussert für den Entscheid. «Vor allem angesichts der bekanntermassen schwierigen finanziellen Lage der SBB.»

Die Zukunft der SBB-Gebäude steht noch nicht fest

Was mit den beiden Bahnhofsgebäuden nach Aufhebung der bedienten Schalter passiert, ist noch nicht klar. «Das Ziel der SBB ist es stets, das Angebot an Bahnhöfen laufend weiterzuentwickeln und den Kundenbedürfnissen anzupassen», sagt Reto Schärli. Welches Angebot die Bedürfnisse in den frei werdenden Räumen am besten erfülle, werde nun geprüft. «Die SBB werden zu gegebener Zeit darüber kommunizieren.»

In Zurzach bedauert man den Entscheid der SBB. «Wir waren darüber nicht begeistert», sagt Gemeindeammann Andi Meier. Dies auch wegen des fehlenden Mitspracherechts. Aber er bringt auch Verständnis auf. «Der Ticketverkauf ist schon länger abnehmend in unserer Gemeinde. Wenn durchschnittlich nur noch 20 bis 30 Personen pro Tag den Schalter nutzen, fehlen uns die Argumente.»

Der Bezirkshauptort sei aber mit einem Bahnhof ohne Schalter nicht weniger attraktiv. Auch könne man die Digitalisierung nicht aufhalten. Deshalb sei es umso bedeutender, nach vorne zu schauen, sagt Andi Meier. «Wir haben mit den SBB vereinbaren können, dass wir bei der Festlegung der Folgenutzung des Gebäudes mitwirken können.»