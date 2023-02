Notfall Ersthelfer retteten einem Siglistorfer das Leben: Weshalb die First-Responder-Gruppe im 700-Seelen-Dorf so wichtig ist In diesem Jahr will der Kanton ein flächendeckendes First-Responder-System einführen für schnelle Hilfe bei Herz-Kreislauf-Notfällen. In der Region Zurzibiet gibt es bisher nur drei solcher Gruppen – eine davon im kleinen Dorf Siglistorf. Wie die Gruppe entstanden ist und was sie von den Plänen des Kantons hält.

Bei Herz-Kreislauf-Problemen ist es überlebenswichtig, dass Erste Hilfe innert Minuten eintrifft. (Symbolbild) Johner Images

Plötzlich setzen starke Schmerzen hinter dem Brustbein ein. Sie strahlen in den linken Arm aus. Atemnot, blasse Gesichtsfarbe, Schweissausbruch und Todesangst folgen. Erleidet jemand einen akuten Herzinfarkt, entscheiden Sekunden über Leben und Tod. Nach vier bis sechs Minuten erleidet das Hirn durch den Sauerstoffmangel irreparable Schäden.

Bis das Krankenauto eintrifft, kann es aber länger dauern – besonders in abgelegenen Dörfern wie Siglistorf. In der rund 690 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Gemeinde sind deshalb seit 2021 sogenannte First Responder im Einsatz: Frauen und Männer, die in Erster Hilfe ausgebildet sind und bei Herz-Kreislauf-Problemen von der Notrufzentrale gleichzeitig mit dem Rettungsdienst aufgeboten werden. Ins Leben gerufen hat die Gruppe Markus Schuhmacher. Ausschlag gab ein Vorfall, der nur dank Ersthelfern ein glückliches Ende genommen hat.

«Mein Schwager hatte einen Herzstillstand», sagt der 47-Jährige. Und das an einem Sonntag, mitten am Tag. Ein benachbartes Ehepaar, beides Ärzte, waren innert zwei Minuten vor Ort – rund zwanzig Minuten früher als die Ambulanz, die vom Kantonsspital Baden anrücken musste. Das Asana Spital Leuggern befindet sich auf der anderen Seite des Bezirks Zurzach. Zwar führt das Spital seit Sommer 2022 eine Aussenstation in Tegerfelden. Doch diese ist nur montags bis samstags von 7.30 bis 18.15 Uhr besetzt. Die beiden Ersthelfer retteten dem Schwager deshalb mit grösster Wahrscheinlichkeit das Leben. «Wir hatten wirklich Glück.»

Medizinische Ausbildung ist kein Muss

Also packte Markus Schuhmacher an, was er schon länger vorhatte: Der Polizist und ehemalige Feuerwehroffizier lancierte die First Responder in Siglistorf. Dafür traf er sich zuerst mit der Schneisinger Gruppe, die seit Ende 2019 besteht. Zusammen stellten sie die Idee den Siglistorfer Gemeinderatsmitgliedern vor. «Sie waren sofort begeistert», sagt Markus Schuhmacher. Da auch das Gewerbe die Idee fleissig unterstützte, konnte die Gruppe innert kürzester Zeit die nötige Ausrüstung wie Sauerstoffgeräte, Defibrillatoren oder Rucksäcke anschaffen. Nur ein halbes Jahr später, im Frühling 2022, startete die Gruppe offiziell.

16 Personen gehören den Siglistorfer First Respondern an. Die Frauen und Männer sind im Alter von etwa 20 bis 60 Jahren. Sie rücken aus, sobald bei der Notfallzentrale eine Meldung mit Stichworten wie «Atemnot», «Brustschmerz», «Bewusstlosigkeit» oder «leblose Person» beziehungsweise «Kreislaufstillstand» eingeht.

Von Beruf sind sie Ärztinnen, Rettungssanitäter und Praxisassistentinnen, Spitexmitarbeitende und vor allem Laien, die diverse Berufe ausüben und in Erster Hilfe ausgebildet sind. Zwar ist eine medizinische Ausbildung von Vorteil, aber nicht zwingend nötig. Denn entscheidend ist die räumliche Nähe der First Responder. «Das Wichtigste ist, dass man innert wenigen Minuten reagiert», sagt Markus Schuhmacher.

Die Ersthelferinnen und Ersthelfer sind möglichst schnell vor Ort, um den Patienten zu betreuen. Wenn nötig, leiten sie Wiederbelebungsmassnahmen ein, bis sie vom Rettungsdienst abgelöst werden. «Da wir eine grössere Gruppe sind, stehen die Chancen gut, dass im Notfall immer jemand von uns im Dorf ist», sagt Markus Schuhmacher.

Am besten sei es, mindestens zu viert auszurücken. So können sich zwei um den Patienten und jemand um die Angehörigen kümmern, während die vierte Person die Ambulanz einweist. «Um alleine während 20 Minuten genügend stark und schnell Herzdruckmassagen durchzuführen, müsste man Hochleistungssportler sein», ergänzt er. Bis jetzt leisteten die Siglistorfer First Responder zwei Einsätze. «Beide Patienten waren zum Glück ansprechbar, als wir ankamen.»

Künftig auch ausserhalb des Wohnortes ausrücken

Noch in diesem Jahr will der Kanton Aargau ein flächendeckendes First-Responder-System einführen. Denn bis jetzt rücken die einzelnen Gruppen nur auf ihrem jeweiligen Gemeindegebiet aus. Neu sollen die First Responder zentral registriert werden und im Ernstfall zum Einsatz kommen, wenn sie sich in der Nähe des Notfalles befinden. Ist beispielsweise Markus Schuhmacher oder eines seiner Teammitglieder in Baden unterwegs, könnte es vorkommen, dass sie dort zu einem Einsatz gerufen werden.

Der Siglistorfer hält das für eine gute Idee, sagt aber auch: «Gerade in kleinen, abgelegeneren Dörfern ist das Problem so nicht gelöst – die regionalen First-Responder-Gruppen können dies nicht ersetzen.» Denn die Chance sei gering, dass in einem abgeschiedenen Dorf gerade dann ein auswärtiger First Responder zu Besuch oder anwesend ist, wenn sich ein Notfall ereigne.

Das bestätigt Marco Calistri, der stellvertretende Gruppenleiter der First Responder in Schneisingen: «Bisher waren die meisten unserer Einsätze zwischen 3 und 5 Uhr morgens.» Die Gruppe mit zwölf Mitgliedern musste im ersten Jahr seit ihrer Gründung Ende 2019 acht Mal ausrücken, im vergangenen Jahr waren es sechs Notfälle.

Dabei blieb Marco Calistri ein Fall besonders in Erinnerung. Um 5 Uhr morgens hatte eine Frau hyperventiliert und den Notfall angerufen. Sie klagte über Schmerzen am Rücken, den sie einen Monat zuvor operieren liess. Typische Herzinfarkt-Symptome zeigte sie aber nicht. «Wir gaben ihr deshalb einen Sack zum Atmen.» Als dann die Rettungssanitäter eintrafen, stellten sie fest, dass sie bereits zwei Herzinfarkte durchgemacht hatte – gerade bei Frauen sind die Anzeichen sehr unspezifisch. «Das war für uns sehr eindrücklich.»

Sowohl für Marco Calistri als auch Markus Schuhmacher ist klar: Jede Gemeinde müsste eine First-Responder-Gruppe haben. Bis jetzt hat dies in der Region aber nebst Schneisingen und Siglistorf nur Würenlingen. Diese Gruppe ist bereits seit 2016 unterwegs.

Dabei sei der finanzielle Aufwand nicht hoch. «Die Ausrüstung kostet zwischen 10'000 und 15'000 Franken, danach betragen die laufenden Kosten rund 3500 Franken pro Jahr», sagt Markus Schuhmacher. Damit werden das Material, die Ausbildungskosten, die zweimal jährlich stattfindenden Trainings und ein Teamanlass gedeckt. Einen Sold erhalten die First Responder nicht. «Jedes Mal, wenn wir ausrücken, haben wir die Chance, Leben zu retten. Das sollte es wert sein.»