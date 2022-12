Nördlich Lägern Tiefenlager-Standort: «Es gibt unzählige offene Fragen zu klären» – so reagieren die drei betroffenen Aargauer Gemeinden Fisibach, Schneisingen und Siglistorf aus dem Zurzibiet gehören zum Nördlich-Lägern-Perimeter. Begeistert vom Nagra-Entscheid sind sie alle nicht. Mit Kritik halten sie sich trotzdem zurück. Zumindest vorerst.

Roger Berglas, Gemeindeammann Fisibach. zvg

Überrascht sei er vom Nagra-Entscheid nicht, sagt Roger Berglas, der Gemeindeammann von Fisibach. «Überraschung setzt eine Erwartungshaltung voraus. Ich halte aber nichts von Spekulationen und habe gespannt und offen auf den Entscheid gewartet.»

Die Gemeinde ist, wie Schneisingen und Siglistorf, eine der drei Zurzibieter Gemeinden, die zum Einzugsgebiet von Nördlich Lägern gehören. Mit dem Auto ab Fisibach erreicht man Stadel, wo die Oberflächenanlagen für das Tiefenlager der radioaktiven Abfälle geplant sind, in fünf Minuten.

«Enorme Herausforderung»

Noch näher wäre das benachbarte Weiach ZH an der Kantonsgrenze gelegen, das auch als Standort für die Oberflächenanlagen im Raum stand. Die Regionalkonferenz sprach sich jedoch für Stadel ZH aus. Fisibach fühlt sich dem Zürcher Unterland genauso zugehörig wie dem Zurzibiet.

Nichtsdestotrotz spricht Berglas von «grossem Respekt» und einer «enormen Herausforderung» angesichts der nationalen Aufgabe des Tiefenlagers. «Das wird kein Zuckerschlecken. Aber der Gemeinderat Fisibach will ihr mit Optimismus begegnen, die weiteren Arbeiten aber auch kritisch begleiten, um die beste Lösung zu ermöglichen.»

Dorfansicht von Fisibach, fotografiert mit einer Drohne, am 23. Juli 2021. Severin Bigler / ©

Berglas ist seit fünf Jahren Gemeindeammann von Fisibach, das seit kurzem 600 Einwohner zählt, und so lange auch Teil der Regionalkonferenz Nördlich Lägern. «Mir war bewusst, dass der Entscheid auf der Grundlage von geologischen Gesichtspunkten gefällt wird und wissenschaftlich fundiert ist.»

Vom Vorwurf, der Entscheid sei politisch motiviert, weil im Gebiet Nördlich Lägern der Widerstand am geringsten ist, hält er nichts. «Das ist in meinen Augen unlogisch. Der Widerstand war hier schon immer am geringsten. Dann hätte die Nagra doch Nördlich Lägern vor sieben Jahren nicht zwischenzeitlich zurückgestellt.»

«Auf die Bevölkerung hören»

Negative Auswirkungen für seine Gemeinde befürchtet der Fisibacher Gemeindeammann nichtsdestotrotz. Allerdings nicht auf rationaler, sondern auf emotionaler Ebene. «Die Kinder aus Fisibach gehen in Weiach in die Primarschule und in Stadel in die Oberstufe.» Sicherheitsbedenken hat er keine, zumal er ein Lager für radioaktive Abfälle in Ungarn besucht hat und er dort auf einige Fragen Antworten erhielt. «Entscheidend ist, wie sicher sich die Menschen fühlen», unterstreicht Berglas.

Fisibach habe die Vision entwickelt, dass es eine der attraktivsten ländlichen Wohngemeinden im Zurzibiet und im Zürcher Unterland sein will. «Das soll auch Zukunft so bleiben.» Es gelte also, die Imagepflege positiv zu gestalten. «Dafür werden wir auf die Anliegen der Bevölkerung hören, so wie wir das bisher schon gemacht haben.»

Das Dorf hat in den vergangenen zehn Jahren die Bank, die Post und die Schule verloren. «Für Zuzüger ist unsere Gemeinde trotzdem attraktiv», weiss Berglas. «So haben wir den schönsten Kinderspielplatz weitherum.»

Siglistorf: Grosse Überraschung

«Sehr überrascht» zeigt sich Daniel Blum. Der Vizeammann von Siglistorf ist ein langjähriges Mitglied der Regionalkonferenz Nördlich Lägern und Mitglied der Fachgruppen Oberflächeninfrastruktur und Infrastrukturgemeinden. Nachdem Nördlich Lägern ab 2015 aus dem Rennen schien, hat er nicht mit dieser Kehrtwende gerechnet.

Daniel Blum, Vizeammann Siglistorf. zvg

«Wir nehmen den Entscheid und die Begründungen der Nagra zur Kenntnis», sagt er. Den Bericht, der die Argumentationskette der Nagra für den Standort Lägern enthalte, habe der Gemeinderat noch nicht einsehen können. Blum kündigt an:

«Die Argumentationen der Nagra wollen wir genau prüfen.»

Kritik am Sachplanverfahren des Bundes übe der Siglistorfer Gemeinderat dagegen nicht, so Blum. Auch stehe dieser grundsätzlich dahinter, dass das Tiefenlager am sichersten Ort gebaut und der Standort aufgrund der Geologie gewählt werde. Bereits hat der Gemeinderat eine Stellungnahme auf seiner Website publiziert. Die Bedürfnisse und Sorgen der Bevölkerung müssten gehört werden, hält er dort fest. «Zudem gibt es unzählige offene Fragen zu klären.»

Negative Auswirkungen beim Verkehr

Gelassener reagiert Adrian Baumgartner, der Gemeindeammann von Schneisingen, auf den Tiefenlager-Entscheid. «Grundsätzlich muss das Tiefenlager ja irgendwohin», sagt er. «Ich gehe davon aus, dass die wissenschaftlichen und geologischen Untersuchungen seriös sind.» Baumgartner verweist darauf, dass die Elemente zurzeit im Zwischenlager in Würenlingen stehen, das etwa gleich weit von Schneisingen entfernt sei wie Stadel.

Adrian Baumgartner, Gemeindeammann Schneisingen. zvg

Baumgartner geht aber schon davon aus, dass dies angesichts der öffentlich geäusserten Zweifel nochmals überprüft werde. Auch in Schneisingen wohnen Mitglieder des Vereins «LoTi – Nördlich Lägern ohne Tiefenlager», der am Montag den Standortentscheid der Nagra kritisiert hat und nicht akzeptieren will.

Negative Auswirkungen wegen des zunehmenden Verkehrs gerade während der Bauzeit erwartet er auch für Schneisingen. Dass die Immobilien- oder Baulandpreise in Schneisingen wegen des Entscheids markant sinken, diese Befürchtung teilt Baumgartner dagegen nicht.