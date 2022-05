NLB-Verein Endingen Handballer wiederholen ihre erfolgreiche Shirt-Aktion «Schenk euis din Name»: Der Endinger Nationalliga-B-Verein weitet seine erfolgreiche Aktion bei der Neuauflage aus.

Lukas Riechsteiner gegen Stäfa: Das neue Shirt soll dieselbe Farbe erhalten – beim Druck gibt es Änderungen. Renato Cescato

Ein Match-Shirt von seinem Verein zu tragen oder auch ein gemeinsames Einlauf-Shirt vor dem Spiel zu präsentieren ist für jeden Handballspieler etwas Besonderes. Gemeinsam für die gleiche Sache zu kämpfen, Erfolge feiern und Niederlagen wegstecken, das gehört zum Sport und macht ihn so einzigartig.

Handball Endingen hat darum die Aktion «Schenk euis din Name» lanciert und gibt allen Fans und Freunden des Handballsports die Möglichkeit, «hautnah» bei allen Spielen dabei zu sein. Mit einem Namenssponsoring tragen die Spieler die aufgedruckten Namen auf dem Match-Shirt und werden so nicht nur finanziell, sondern auch moralisch bei jedem Spiel unterstützt.

Nach dem unerwartet grossen Erfolg vor zwei Jahren haben die Organisatoren dieses Jahr alle 12 Junioren- und Juniorinnen Teams der HSG Aargau Ost eingeladen, bei dieser Aktion mitzumachen. Alle Namenssponsoren auf dem neuen Match-Shirt von Handball Endingen werden neu also zusätzlich auch auf allen Einlauf-Shirts der Nachwuchs-Teams aufgedruckt, was den Werbeeffekt vervielfacht.

Marc Schurgast, der diese Aktion bereits zum zweiten Mal mitorganisiert, ist überzeugt, dass sich auch dieses Jahr wieder sehr viele Fans und Freunde des Handballsports bei dieser Aktion beteiligen und die Sportler in der Region unterstützen werden. «Mit den Junioren- und Juniorinnen-Teams der HSG Aargau Ost können wir die Aktion noch viel weiter in der Bevölkerung bekannt machen und die Leute motivieren, Gutes für den Handballsport in der Region zu tun», führt er aus.

«Die Nationalliga-Spieler von Handball Endingen und auch alle Junioren und Juniorinnen der HSG Aargau Ost tragen ihre Shirts mit Stolz und freuen sich, wenn sie «hautnah» von ihren Bekannten und Verwandten, Fans und Freunden an den Spielen unterstützt werden.»

So sollen die neuen Trikots aussehen. zvg

Für die Teilnehmer dieser Aktion gibt es auch die Möglichkeit, das original Match-Shirt von Handball Endingen mit dem eigenen Namen und der Lieblingsnummer zu bestellen, oder von vielen weiteren Vergünstigungen zu profitieren, die auf der Vereinswebseite zu finden sind.

«Die Namen der vielen Unterstützer auf den Shirts der Jugendlichen, aber auch der Nationalliga-Spieler, zeigen die Solidarität der Leute mit den Sportlern und motivieren diese, mit noch mehr Einsatz ihre ambitionierten Ziele zu verfolgen», erklärt Marc Schurgast. «Der Handballsport in unserer Region ist enorm im Aufwind und die Vereine leisten mit viel Aufwand grossartige Arbeit, sowohl im Spitzensport, wie auch bei den Mädchen und Knaben in den verschiedenen Juniorenstufen. (az)