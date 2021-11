NLB Mit Rückkehrern in den Spitzenkampf: Handball Endingen trifft auf Kreuzlingen Im Duell der beiden Aufstiegskandidaten muss Handball Endingen auswärts am Wochenende diszipliniert und kämpferisch spielen.

Florian Leitner, zuletzt bei GC Amicitia, kehrt zu Endingen zurück. Alexander Wagner

Am Samstag treffen die beiden Aufstiegskandidaten HSC Kreuzlingen und Handball Endingen im Direktduell aufeinander. Der bisherige Verlauf der Nationalliga-B-Meisterschaft zeigt: Das Niveau ist ausgeglichen, wenig entscheidet über Sieg oder Niederlage. Die Reise nach Kreuzlingen wird für die Surbtaler alles andere als ein Spaziergang. Um den HSC Kreuzlingen bezwingen zu können, ist eine sehr disziplinierte und kämpferische Leistung Pflicht.

Allerdings haben die Aargauer derzeit Verletzungspech zu beklagen. Nach einem Foul des Gegners am letzten Spieltag wird mit Noah Grau ein weiterer Endinger Topskorer für rund 6 Wochen ausfallen. Er hat sich das Innen- und Aussenband im Fuss gerissen. Da im selben Spiel auch Yannick Mühlebach nach einem Schlag des Gegenspielers mit einer Hirnerschütterung das Spielfeld verlassen musste, fehlt das Personal auf der Position am linken Flügel.

Die Vereinsführung sah sich darum zum Handeln gezwungen. Nun vermeldet Handball Endingen die Zuzüge von zwei Spielern. Rund sechs Jahre nach seinem letzten Einsatz für Endingen gibt Florian Leitner sein Comeback. Leitner spielte in den vergangenen Saisons in der Nationalliga A bei GC Amicitia. Ebenfalls ein Come-back feiert Patrick Mathys. Der 36-Jährige hat bereits in der Saison 2019/20 das Team während 14 Spielen mit 27 Treffern in der NLA unterstützt. Mit diesen beiden routinierten Spielern wird Handball Endingen für die nächsten Spiele auf der linken Flügelposition etwas Luft bekommen, bis Noah Grau wieder voll einsatzfähig ist.

Angeführt wird die Nationalliga B aktuell von der SG Wädenswil/Horgen mit 16 Punkten. Endingen liegt auf dem dritten Platz, mit 11 Punkten aus acht Spielen. Kreuzlingen rangiert auf dem fünften Platz. Will man den Anschluss an die beiden Barrage-Plätze nicht verlieren, tun beide Mannschaften gut daran, den einen oder anderen Punkt einzufahren.

Der Fanclub der Endinger Handballer bietet für dieses Auswärtsspiel Mitfahrgelegenheiten an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer mitfahren möchte, oder sogar eine Mitfahrgelegenheit anbieten kann, trifft sich am Samstag, 13. November 2021, um 17.30 Uhr bei der Post Endingen. (az)