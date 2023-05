NLB Historische Partie: Die Surbtaler laufen das letzte Mal als Handball Endingen auf Vor heimischen Publikum gilt es nochmals ernst: Am Samstag empfangen die Surbtaler mit dem TV Solothurn den diesjährigen Absteiger aus der Nationalliga B. Nachdem Handball Endingen und der STV Baden diese Woche die Fusion beschlossen haben, wird es somit das letzte Spiel unter diesem Namen sein.

Der TV Möhlin (mit Sebastian Kaiser, links) verliert das Aargauer Derby gegen Handball Endingen. Michi Mahrer

Das Team von Trainer Sarac ist auf dem Papier sicher der Favorit in der Begegnung vom kommenden Samstag im GoEasy. Wer aber denkt, dass die Solothurner in ihrer Abschiedsvorstellung Geschenke verteilen, liegt falsch. Der STV Baden kann ein Liedchen davon singen, haben die Stadtturner doch am vergangenen Wochenende die zwei Punkte gegen Solothurn erst in den letzten Sekunden über die Ziellinie retten können.

Das Surbtaler Team wird vor heimischen Publikum noch einmal alles zeigen müssen, um im letzten Spiel als Handball Endingen einen Sieg landen zu können. In der kommenden Saison treten der STV Baden und die Surbtaler unter dem Namen Baden-Endingen auf. Diese Woche beschlossen die beiden Klubs die Fusion.

Der TV Solothurn wird sich aus der Nationalliga B verabschieden und nächste Saison den Talenten aus der eigenen Jugendabteilung in der ersten Liga viel Spielzeit geben. Ein Wiederaufstieg wird kurzfristig nicht angepeilt. Das Team von Slavko Corluka möchte sich aber im letzten Spiel unbedingt noch einmal positiv präsentieren und den Zuschauern nach der verkorksten Saison etwas zurückgeben. Letzten Samstag gegen Städtli Baden hätte es um ein Haar geklappt.

Das Team von Trainer Samir Sarac konnte am Samstag im GoEasy gegen den TV Möhlin eine ordentliche Leistung abrufen und sich im Aargauer Derby zwei Punkte gutschreiben lassen. Wie bei Solothurn hatte man sich bei den Surbtalern anfangs der Saison mehr erwartet, als nun unter dem Strich rausgekommen ist. In der Meisterschaft geht es für Handball Endingen um nichts mehr, daran ändert auch der Prestige-Erfolg gegen Möhlin wenig. Mit einer konzentrierten Leistung, ohne den Gegner zu unterschätzen, muss es das Ziel sein, dem Publikum im GoEasy zum Saisonschluss einen Sieg zu schenken und die Saison positiv abzuschliessen. (az)