NLB-Handball Vier Tore in acht Minuten aufgeholt: Handball Endingen erkämpft sich Remis gegen starke Schaffhausen-Reserven Die Surbtaler Handballer drehen vor heimischer Kulisse ein verloren geglaubtes Spiel. Mit etwas Glück hätte es sogar noch für zwei Punkte gereicht. Geburtstagskind, Trainer Samir Sarac, spricht dennoch von einem gewonnen Punkt.

Handball Endingen – Kadetten Espoirs in der Handball Nationalliga B am 9. September 2022: Das Spiel endet 31:31. Im Bild: Jérôme Portmann. Pedro Gisin / zvg

Samir Sarac, der Trainer von Handball Endingen, feierte an Spieltag seinen 58. Geburtstag. Nach dem erreichten Unentschieden (31:31) gegen die Ostschweizer gab der Bosnier noch lange Auskunft über den Spielverlauf, obwohl seine Familie bereits ungeduldig auf das Geburtstagskind wartete: «Ich habe dieses Spiel genauso erwartet. Die Kadetten haben stark aufgespielt und wir haben in der 1. Halbzeit leider zu wenig konsequent gedeckt. Die Schaffhauser konnten den Ball auch unter Druck immer wieder weiterspielen, bis sich ihnen eine Chance eröffnete.»

Samir Sarac. Alexander Wagner

Man spürte förmlich, wie sich das Spiel noch im Kopf von Sarac drehte. Auch als sein Sohn ihn erneut aufforderte mitzukommen, war der Endinger Trainer mit den Gedanken noch ganz bei der dramatischen Schlussphase, in der die Surbtaler es nicht geschafft haben, den Matchball im gegnerischen Tor zu versenken:

«Wir hätten heute gewinnen können, aber über das ganze Spiel gesehen, ist dieses Unentschieden eher ein gewonnener Punkt.»

Verschiedene Faktoren waren ausschlaggebend für den Punktgewinn

Fabian Spuler, der vom HS Biel nach Endingen zurückgekehrte Torhüter, ging nach dem Spiel kritisch mit sich ins Gericht: «Ich hätte in der 1. Halbzeit den einen oder anderen Ball mehr halten müssen, um dem Team in dieser schwierigen Phase besser helfen zu können.» Trotzdem war Spuler in den letzten zehn Minuten mit wichtigen Paraden mitverantwortlich für die fulminante Aufholjagd von Handball Endingen. Nach einem Vier-Tore-Rückstand schien die Partie bereits gelaufen.

Rund zehn Minuten vor Schluss wechselte Sarac das Verteidigungssystem und beorderte Noah Grau weiter nach vorne, um den gegnerischen Angriff intensiver zu stören. Dieses taktische Manöver zeigte Wirkung: Die Kadetten Espoirs, die Reservemannschaft von Meister Kadetten Schaffhausen, wurden unsicherer und fehleranfälliger.

Die Endinger Aufholjagd nahm ihren Lauf und das zahlreich erschienene Publikum unterstützte die Surbtaler ebenfalls lautstark. Gerade in dieser Phase des Spiels übernahmen die beiden jüngsten Spieler im Team viel Verantwortung. Galovic im Rückraum und Indermühle am Flügel gelangen heute zusammengerechnet fünf wichtige und sehenswerte Tore.

Jung und dynamisch: Maro Galovic setzt sich durch. Pedro Gisin / zvg

Armin Sarac (elf Tore), der nach dem Spiel zum Best Player erkoren wurde, gelang in der 58. Minute der vielumjubelte Ausgleich. Trainer Sarac legte dann 30 Sekunden vor Schluss die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch und besprach im Timeout mit seiner Mannschaft den letzten Angriff. Den Endingern gelang es daraufhin, den Abschluss lange hinauszuzögern, dass die Ostschweizer nicht mehr in Ballbesitz kommen konnten. Der letzte Endinger Schuss fand den Weg ins gegnerische Tor dann aber nicht mehr und so resultierte ein in der Schlussphase verdientes, über das ganze Spiel gesehen eher glückliches 31:31 Unentschieden. (az)