NLB-Handball Spitzenspiel in der Aue: Baden-Endingen empfängt Emmen – Trainer Navarin fordert bessere Defensive Drei Teams stehen nach der ersten Spielrunde der NLB mit einem Torverhältnis von 37:28 an der Spitze – zwei treffen am Samstag aufeinander: Baden-Endingen und Emmen.

Nino Grzentic (rechts im Bild) von der HSG Baden-Endingen in Aktion. Bild: Pedro Gisin/zvg

Die NLB-Tabelle weist nach dem ersten Spieltag eine besondere Konstellation aus. Gleich drei Teams stehen mit einem Torverhältnis von 37:28 an der Spitze. Zwei sind die HSG Endingen-Baden und Handball Emmen. Sie treffen am Samstag, 18 Uhr, in der Badener Aue aufeinander.

Dort kommt es somit zum zweiten Heimspiel für die Ostaargaue, die ihr erstes im GoEasy in Station Siggenthal gegen die SG GC/Amicitia/Küsnacht gewonnen haben. Emmen punktete doppelt bei der SG Wädenswil/Horgen. Valentin Wolfisberg und Luca Sigrist skorten jeweils neun Mal. Und Goalie Mathieu Seravalli fiel mit einer bärenstarken Quote von 48 Prozent auf. 10 seiner 12 Paraden zeigte er in der zweiten Halbzeit. Das Torhüter-Trio kam insgesamt auf 17 Paraden.

Bei der HSG Baden-Endingen reichte es gegen die Zürcher nur für 7 Paraden. Die Gründe für die magere Ausbeute liegen einerseits bei den technischen Fehlern im HSG-Angriff, die der Gegner mit schnellen Gegenstosstoren eiskalt bestrafte. Andererseits stimmte laut HSG-Trainer Björn Navarin die Abstimmung in der Verteidigung noch nicht wunschgemäss: «Das Deckungsverhalten in der 6:0-Verteidigung müssen wir sicherlich noch anschauen.»

Wenn es der HSG-Verteidigung gelingt, die Emmer in mühsame Abschlüsse zu zwingen, können die HSG-Goalies Lars Gross und Simon Schelling ihre Qualitäten auf jeden Fall aufleben lassen.

Für Baden-Endingen spricht die Wurfquote von 71 Prozent, die um 6 Prozentpunkte höher als jene von Handball Emmen ist. Das unterstreicht die offensiven Qualitäten der Ostaargauer. Wenn die Spieler weiterhin so abschlussstark agieren, ist ein Sieg gegen Emmen definitiv möglich.

Insgesamt reihten sich beim ersten Match von Baden-Endingen elf Spieler in die Torschützenliste ein. Es lässt sich festhalten, dass sich die Kaderbreite von Baden-Endingen definitiv zu einer Stärke entwickeln kann. Wenn dann noch die verletzten Spieler Kedzo, Odamade, Grau und Szabo zurückkehren, wird es richtig spannend. (az)