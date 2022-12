NLB-Handball Nach sieben Spielen ohne Sieg: Endingen gewinnt das Aargauer Derby gegen Möhlin Zwei ehemalige Weggefährten machten den Endingern in Möhlin das Leben schwer ‒ in der zweiten Halbzeit gelang die Wende.

Die NLB-Handballer gewinnen das Aargauer Derby mit 30:27. zvg

Nach dem enttäuschenden 23:27 gegen die Espoirs aus Winterthur vor Wochenfrist zeigten sich die Spieler von Handball Endingen im Aargauer Derby gegen Möhlin entschlossen, wieder auf die Erfolgsspur zurückzukehren. Speaker Jürgen Spalinger heizte den über 400 Zuschauern in der Steinli-Halle ein und sorgte für eine tolle Stimmung.

In der Startphase waren die Gastgeber, trainiert vom Ex-Endinger Zoltan Majeri, effizienter im Abschluss. Der Kroate Rudolf Safranko (6 Tore) und vor allem der ehemalige Endinger Justin Larouche (10) waren fast im Alleingang für einen Vier-Tore-Vorsprung verantwortlich. Nach einem Team-Time-out beim 9:5 (16. Min.) und Anpassungen von Endingens Trainer Samir Sarac gelang der Ausgleich zum 12:12-Pausenstand.

Der Endinger Nino Grzentic kommt immer besser in Fahrt und steuert im Derby in Möhlin 6 Tore zum Endinger Sieg bei. zvg

Topskorer besser in Griff bekommen

In der zweiten Halbzeit bekam Endingen Safranko und Larouche immer besser in den Griff. Leandro Lüthi und Nino Grzentic bildeten den grossgewachsenen Innenblock. Endingen erspielte sich einen Vorsprung von bis zu vier Toren. In der Schlussphase brachten die Gäste den Vorsprung geschickt über die Zeit.

Die Surbtaler konnten die Kadenz für einmal über die gesamte Spieldauer hoch halten und mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überzeugen. Die Zuschauer spürten das Feuer und den Willen, dieses Spiel für sich zu entscheiden.

Das Duell mit Zoltan Majeri (links, Möhlin) kann der Endinger Trainer Armin Sarac (rechts) für sich entscheiden. zvg

Nach sieben Spielen ohne Sieg verbessert sich Endingen dank des Erfolgs in Möhlin auf Tabellenplatz elf, der Rückstand zu den Teams bis Rang sechs ist knapp. Am nächsten Samstag steht auswärts die Partie beim Schlusslicht Solothurn an.

Die Endinger wollen sich unbedingt für die beiden Niederlagen in der letzten Saison revanchieren. Die Chancen dafür sind mit dem wieder breiter aufgestellten Kader gut. Doch der knappe 29:26-Sieg von Städtli Baden gegen Solothurn soll eine Warnung sein, die Aufgabe zu leicht zu nehmen. (az)