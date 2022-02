NLB-Handball Handball Endingen gewinnt Aargauer Derby – und ist nun seit fünf Spielen ungeschlagen Nach einer souveränen ersten Halbzeit wurde es in der zweiten nochmals knapp. Dennoch holte sich das Team aus dem Surbtal mit einer kämpferischen Leistung zwei weitere Punkte.

In der Schlussphase konnte Ivan Koncul noch einmal entscheidend eingreifen und seinem Team so zum Sieg verhelfen. Bild: zvg

Handball Endingen gewinnt das Aargauer Derby gegen den TV Möhlin mit 30:26 (17:11). Die Endinger spielten am Samstag das erste Mal mit der vollen Besatzung in der Meisterschaft. Nach all den verletzungsbedingten Ausfällen in der Hinrunde, konnte Trainer Zoltan Majeri gegen den TV Möhlin wieder auf das ganze Kader zählen.

Im Gegensatz zu Endingen kamen die Gäste aus Möhlin stark dezimiert ins GoEasy in Station Siggenthal. Mit Grimsrud, Csebits, Waldvogel und Grana fielen gleich verschiedene Teamstützen aus, was Trainer Samir Sarac nicht viel Raum für Experimente liess.

Endingen spielte vor 450 Zuschauerinnen und Zuschauern von der ersten Minute an konzentriert und verwertete die herausgespielten Chancen souverän. Hinter der stark auftrumpfenden Verteidigung gelang auch Dario Ferrante im Tor eine gute Leistung und so resultierte bis zur Halbzeit eine verdiente Führung von 17:11 für Endingen. Besonders Marco Giovanelli nutzte den ihm zugestandenen Freiraum und erzielte bis zur Pause fünf sehenswerte Tore. Auf jeder Position rackerten die Endinger Verteidiger und der gegnerische Topscorer Armin Sarac wurde früh angegriffen, so dass er seine gefährlichen Rückraumwürfe nur selten anbringen konnte.

Das zahlreich erschienene Publikum feuerte Handball Endingen lautstark an und freute sich über den gelungenen Auftritt in der ersten Spielhälfte.

Zweite Halbzeit lebte von Kampf und Spannung

Was in der ersten Halbzeit problemlos gelang, funktionierte in der zweiten nicht mehr nach Wunsch. Das junge Endinger Team schloss überhastet und oft zu früh ab und Blumer, der Torhüter der Gäste, parierte ein ums andere Mal.

Die Lockerheit und Leichtigkeit der ersten Halbzeit verschwanden bei jedem Angriff mehr. Die Surbtaler spürten nun den Gegner im Nacken und der sichere Vorsprung schmolz wie Butter in der Sonne. Trainer Majeri versuchte durch verschiedene Umstellungen im Team wieder etwas mehr Sicherheit und Ruhe in die Reihen der Endinger zu bekommen, was aber nicht wirklich gelang. Auch Ferrante konnte im Tor nicht an seine Leistung in der ersten Halbzeit anknüpfen und musste seinem Kollegen Gross den Platz überlassen.

Der TV Möhlin kämpfte mit seinem letzten Aufgebot. Sie spielten den Ball geduldig durch die eigenen Reihen und suchten geschickt die Löcher in der Endinger Abwehr. Es gelang ihnen immer wieder Penaltys herauszuspielen.

Endingen erkämpfte sich dennoch die nächsten zwei wichtigen Punkte und ist nun in den letzten fünf Meisterschaftsspielen ohne Niederlage.