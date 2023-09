NLB-Handball Erste Auswärtsspiel steht bevor: Baden-Endingen trifft auf Birsfelden Zwei Heimspiele, ein Sieg, eine Niederlage: Nach dem erfolgreichen Saisonstart zeigte Handball Emmen der HSG Baden-Endingen am vergangenen Wochenende die eigenen Grenzen auf. Gegen den TV Birsfelden spielen die Ostaargauer nun erstmals überhaupt auswärts.

Das Positive vorweg: Die HSG Baden-Endingen erzielte am vergangenen Wochenende im Heimspiel gegen Emmen das zweite Mal hintereinander über 30 Tore. Die offensiven Qualitäten sind, einzelne Schwächephasen ausgenommen, definitiv vorhanden. Mit Blick auf die Verteidigung muss man allerdings festhalten: Die 35 Gegentore gegen Emmen waren zu viel. HSG-Trainer Björn Navarin sieht im Hinblick auf das erste Auswärtsspiel in der Geschichte von Baden-Endingen gegen Birsfelden kommenden Samstag vor allem in der Verteidigung grosses Steigerungspotenzial: «Unabhängig vom System müssen wir in 1-gegen-1- und 2-gegen-2-Situationen kluger agieren.»

Schaffen es Seppi Zuber und die anderen Spieler, sich auswärts gegen Birsfelden durchzusetzen?

Der Trainingsfokus für diese Woche liegt daher auf der Hand, zumal die beiden Gegner Emmen und Birsfelden ähnlich junge Kader aufweisen: «Birsfelden tritt unbefangen auf und spielt mit vollem Risiko Handball. Wir müssen den Gegner also konsequent unter Druck setzen und dürfen keine einfachen Tore zulassen», so Navarin weiter.

Apropos junge Talente: Die HSG-Torhüter müssen vor allem bei Abschlüssen vom linken Flügel bereit sein. Der erst 17-jährige Linksaussen, Valentin Pietrek, erzielte in zwei Partien bereits 13 Tore. Er war somit für mehr als einen Viertel der Birsfelder Tore verantwortlich. Abgesehen von Pietrek präsentierte sich der Gegner allerdings wenig torgefährlich: Birsfelden erzielte bisher 47 Tore, die HSG deren 69. Ausserdem hat Birsfelden im Vergleich zur HSG noch keine Punkte erspielen können: Gegen Wädenswil und gegen den RTV Basel resultierten zwei Niederlagen.

Birsfelden hat allerdings auch 8 Gegentore weniger erhalten. Die HSG muss folglich am Samstag ab 18 Uhr vorne wie hinten konsequent während 60 Minuten auftreten, um den Sieg nach Hause in den Ostaargau zu bringen. (az)