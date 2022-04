NLB-Handball Endingen verliert knapp gegen Leader Kreuzlingen – Schweigeminute für Heinz Schärer Die Gäste aus Kreuzlingen haben das Duell gegen Endingen mit ihrer Routine und einem etwas breiteren Kader für sich entschieden.

Der slowenische Scharfschütze Nino Grzentic von Handball Endingen wird gleich von drei Kreuzlinger Verteidigern angegangen. Pedro Gisin

Unmittelbar nach dem Anpfiff wurde das Spiel stoppen die Schiedsrichter das Spiel wieder: Der Endinger Verwaltungsratspräsident Roger Küng bat die Zuschauer aufzustehen, um dem kürzlich verstorbenen Endinger Handballförderer Heinz Schärer zu gedenken.

Das Team von Handball Endingen hatte am Nachmittag geschlossen an der Abdankungsfeier teilgenommen. Diese hatte in der Turnhalle in Endingen, dem zweiten «Wohnzimmer» von Heinz Schärer, stattgefunden. Die Stille im gut gefüllten GoEasy war eine eindrückliche Geste in der sonst so Energie-geladenen Handball-Arena.

Kreuzlinger Goalie mit starken Paraden

Nach einer frühen Zweiminuten-Strafe der Ostschweizer konnte Handball Endingen durch Nino Grzentic 1:0 vorlegen, dies war aber für lange Zeit die einzige Führung für die Aargauer. Der HSC Kreuzlingen zeigte sofort seine Zähne und erarbeitete sich bis zur 25. Minute einen Sechs-Tore-Vorsprung zum 8:14.

Christian Riechsteiner gegen zwei blockende Verteidiger. Pedro Gisin

Die Gründe für diesen Rückstand sind schnell analysiert: Handball Endingen sündigte im Angriff reihenweise am 45-jährigen (!) Kreuzlinger Torhüter Nikola Marinovic, der in der ersten Halbzeit für den Unterschied besorgt war.

Zwar fanden die Surbtaler Lösungen und kamen regelmässig zum Abschluss, brachten den Ball aber viel zu selten am Schlussmann der Thurgauer vorbei. Die Ostschweizer trauerten in der Pause (11:14) dann ihrerseits den vergebenen Chancen nach, hätten sie doch gut und gerne mit fünf bis sechs Toren führen können.

Komfortabler Vorsprung

Nach der Pause kamen die Endinger wacher aufs Spielfeld zurück als der HSC Kreuzlingen. Innerhalb von zwei Minuten verkürzten sie den Rückstand auf ein Tor, bevor der Tabellenleader wieder das Zepter in die Hand nahm und auf 14:19 davonzog. Auch wenn der Thurgauer Topscorer Kaletsch unter seinen Möglichkeiten spielte, konnten seine Mitspieler dies auffangen und mit ihrer Routine und dem Selbstvertrauen von 19 Siegen aus den letzten 22 Partien erneut einen komfortablen Vorsprung erspielen.

Handball Endingen, das nun die Anfeuerungsrufe der über 500 Zuschauer im Rücken spürte, bäumte sich noch einmal auf und kämpfte sich bis zum Unentschieden (20:20, 47. Min.) heran. Trotz schmalem Kader und wenig Wechselmöglichkeiten für Zoltan Majeri, bewies das Heimteam, dass es sich nicht so rasch geschlagen geben wollte.

Mit 3 Toren gelingt dem Endinger Femi Onamade eine ordentliche Leistung am rechten Flügel. Pedro Gisin

Zuschauer verwandeln GoEasy in Hexenkessel

Die zahlreichen Zuschauer verwandelten das GoEasy nun in einen Hexenkessel und das Spiel hätte in dieser Phase auf beide Seiten kippen können. Die Thurgauer hatten mit ihren starken Flügelspielern aber das Momentum auf ihrer Seite und konnten vom 23:22 (53.) auf 23:25 (56.) davonziehen und sich zum Schluss die zwei Punkte sichern.

Mit diesem Erfolg steht Kreuzlingen definitiv und verdient im Playoff-Final um den Aufstieg in die höchste Liga QHL. Handball Endingen hat eine gute kämpferische Leistung gezeigt und dem Leader das Leben schwer gemacht. Mit konzentrierteren Abschlüssen wäre sicher mehr drin gelegen. Nun gilt es, sich auf die letzten vier Meisterschaftsspiele zu konzentrieren, um die Saison auf dem dritten Tabellenrang abzuschliessen.