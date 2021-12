NLB Handball Endingen trifft am Samstag vor heimischem Publikum auf die Leaderin SG Wädenswil/Horgen Im Duell gegen die Erstplatzierten Zürcher müssen die Surbtaler Handballer erneut eine Partie hinlegen wie am vergangenen Wochenende.

Die Tore von Rok Maric werden auch in diesem Spiel entscheidend sein, um gegen Wädenswil/Horgen bestehen zu können. Zvg/Pedro Gisin

Trotz Sieg gegen Birsfelden am vergangenen Wochenende steigt Handball Endingen diesen Samstag als Aussenseiter in die NLB-Partie gegen die SG Wädenswil/Horgen: Ausgerechnet gegen die top platzierten Zürcher sollte das Surbtaler Team vor heimischem Publikum keine Punkte liegen lassen.

Die momentane Rangierung von Handball Endingen auf Platz 7 widerspiegelt die Qualität der Mannschaft allerdings nicht. Am vergangenen Wochenende setzte Endingen mit einem ungefährdeten Sieg in Birsfelden ein Ausrufezeichen und eine Warnung an die Konkurrenz ab. Zudem untermauerten die Surbtaler Handballer ihre weiterhin grossen Ambitionen. Mit einem Sieg würde Endingen in der Spitzengruppe überwintern.

Was aber keine leichte Aufgabe sein dürfte: Die SG Wädenswil/Horgen mit den beiden Topscorern Sandro und Simon Gantner rockt seit dem ersten Spieltag die Liga. Einzig gegen die Bodenseestädter aus Kreuzlingen ging die Mannschaft gleich mit zehn Toren Differenz unter.

Am Samstag treffen mit den beiden Teams nun zwei der vier besten Defensiven der Liga aufeinander. Gut möglich, dass die Offensivakteure es schwierig haben werden, zumal beide Seiten auch über starke Schlussmänner verfügen. Der gegnerische Torhüter ist mit Yves «Horat» Imhof, wie er in Endingen liebevoll genannt wurde, ein Altbekannter.

Das Duell können Zuschauerinnen und Zuschauer kommenden Samstag ab 18 Uhr live im GoEasy in Siggenthal Station verfolgen. In der Halle gilt die 2G-Regelung. Zuschauer benötigen also für den Einlass ein Impf- oder Genesungszertifikat mit amtlichem Ausweis. Wer nicht live in der Halle dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Partie über den Live-Stream zu verfolgen. (az)