NLB-Handball Endingen schlägt Emmen knapp – und vergrössert Vorsprung zu Abstiegsplätzen Gegen den Tabellennachbarn Emmen gewinnt Endingen mit 32:29 – die Schlussphase brachte die Entscheidung.

Ivan Koncul zieht gegen Emmen die Fäden im Angriff und trifft selber gleich acht Mal. Bild: Pedro Gisin

Die Tabellennachbarn Endingen (Platz 10) wie auch Emmen (Platz 11) starteten schnell in die Partie – für beide ging es darum, den Vorsprung auf die Abstiegsplätze auszubauen. Die Tore fielen auf beiden Seiten in kurzen Abständen. Bei Endingen zeigte der Kroate Ivan Koncul eine starke Partie. Er dirigierte sein Team und übernahm Verantwortung beim Abschluss. Acht Tore gelangen ihm, sieben davon in der ersten Halbzeit.

Assistiert wurde er vom ebenfalls gut aufgelegten Nino Grzentic. Zusammen sorgte das Duo für knapp die Hälfte der Endinger Treffer. Zur Pause führten diese mit 16:14. Die Zuschauer spürten, dass das Team für einen Sieg alles in die Waagschale warf.

Mit sieben Treffern beweist Nino Grzentic seine Torgefährlichkeit. Bild: Pedro Gisin

Ausgeglichenes Spiel bis kurz vor Schluss

Im zweiten Durchgang legte Endingen regelmässig ein bis zwei Tore vor, Emmen aber glich immer wieder aus. Die Surbtaler Torhüter Lars Gross und Fabian Spuler zeigten gute Paraden und verhinderten mehrmals eine Führung der Gäste. Trainer Samir Sarac gab den jungen Spielern auch in wichtigen Phasen der Partie Einsatzzeit. So sammelten Raphael Indermühle im Rückraum und Loris Koch am Kreis Erfahrung.

Jérôme Portmann wird dank acht Toren aus acht Würfen zum "Best Player" des Spiels gewählt. Bild: Pedro Gisin

Es warten schwierige Aufgaben auf die Endinger

In den letzten Minuten war Endingen das Team, das den Sieg etwas mehr wollte. Die zwei Tore vom sehr treffsicheren Flügel Jérôme Portmann zum 31:28 brachten die Entscheidung. Er wurde nach dem Spiel auch als Best Player ausgezeichnet. Der Rückraum mit Koncul, Grzentic und Marco Giovanelli, nach seiner Fussverletzung mit einer ansprechenden Leistung, war heute ein wichtiger Faktor für den Sieg. Der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz beträgt acht Punkte bei noch sieben Spielen. (az)