NLB-Handball Endingen in Bedrängnis: Surbtaler sicherten sich den Sieg erst in der letzten Minute Beim Spiel gegen den TV Birsfelden konnte Handball Endingen nicht restlos überzeugen. Gegen Stans und Städtli braucht es jetzt eine deutliche Leistungssteigerung.

Ein Bild spricht Bände: Nur mit Mühe und Not konnte sich Handball Endingen gegen Birsfelden zwei Punkte sichern. Bild: zvg

Die wenigen Besucher wurden am Samstag bezüglich Handballfeinkost nicht verwöhnt. In der mit 55 Zuschauern spärlich besetzten Sporthalle in Birsfelden versuchte der Hallen-DJ die Unterbrüche mit Live-Musik zu füllen und Stimmung zu verbreiten, was sich in Anbetracht des Gezeigten auf dem Spielfeld aber als fast unlösbare Aufgabe herausstellte. So passte es auch, dass der Live-Stream an diesem Abend nicht funktionierte.

Handball Endingen zog nach einem Viertel der Spielzeit mit einem Tor von Marco Giovanelli auf 4:9 davon und hätte die Möglichkeit gehabt, bereits früh alles klar zu machen. Zehn Minuten später stand es aber bereits wieder 10:10 und die Befürchtung, dass die Baselbieter die zwei Punkte nicht so einfach verschenken wollten, wurde immer konkreter.

Vor der Pause hatte Handball Endingen seine beste Phase und konnte sich erneut mit fünf Toren zum 12:17 absetzen. Mit dem Gezeigten dürfte Trainer Samir Sarac aber nicht zufrieden gewesen sein.

Dramatisches Finale: In der letzten Minute zum 29:31

In der zweiten Hälfte häuften sich die Fehler bei den Endingern: Es fehlte der Zusammenhalt und die Aggressivität in der Defensive. Immer wieder wurde der zu statische Mittelblock der Endinger mit einfachen Täuschungen überspielt. In der letzten Viertelstunde schmolz der Vorsprung zusehends dahin.

So erlebten die Zuschauenden in der letzten Minute ein dramatisches Finale, als das Heimteam zum 29:30 verkürzen konnte. Armin Sarac gelang dann doch noch das Tor zum 29:31. So richtig freuen über ihren Sieg und den zwischenzeitlichen 2. Tabellenrang in der Liga konnten sich die Aargauer aber nicht. Mit Stans und Städtli warten zwei harte Brocken und für weitere Punkte braucht es mehr als eine klare Leistungssteigerung. (az)