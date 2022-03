NLB-Handball Endingen fährt Kantersieg gegen Innerschweizer ein – dank einer überzeugenden zweiten Halbzeit In der ersten Halbzeit passte auf Seiten der Surbtaler noch nicht viel zusammen. In den zweiten 30 Minuten wurden die Zuschauer aber für ihre Geduld entschädigt und sahen ein Handball Endingen, das den Nidwaldner Gästen rasch den Schneid abkaufte.

Endingens Kreisläufer Seya Grau setzt zum Wurf an. Pedro Gisin

Auch wenn die Partie gegen den BSV Stans zehn Minuten vor Schluss bereits entschieden war, feuerten die Zuschauer, darunter viele Kinder, die Endinger Spieler bis zur letzten Sekunde lautstark an und freuten sich über jedes zusätzliche Tor.

Und es sollten noch viele werden. Die Endinger Spieler dachten nicht daran einen Gang runterzuschalten, sondern zogen das Tempo bis zum Schluss durch. In der 42. Minute schoss Giovanelli sein 6. Tor – drei weitere sollten noch folgen. Ab diesem Zeitpunkt bis zur Schlusssirene war der BSV Stans nur noch dreimal erfolgreich, das Heimteam dafür 13 mal.

Handball Endingen – BSV Stans 39:26 (19:17) GoEasy, Station Siggenthal, 270 Zuschauer Schiedsrichterinnen: Sandra Feld, Andrea Müller Handball Endingen: Dario Ferrante, Lars Gross; Ivan Koncul (4), Lukas Riechsteiner (1), Filip Begic (1), Yannick Mühlebach, Christian Riechsteiner (6/4), Noah Grau (3), Seya Grau (2), Marco Giovanelli (9), Leandro Lüthi, Justin Larouche, Olufemi Onamade (2), Nino Grzentic (10), Mischler (1) Bemerkungen: Rok Maric (verletzt)

Die Gäste aus der Innerschweiz agierten angesichts dieser hoffnungslosen Situation nicht mehr auf dem Niveau der ersten Halbzeit und erlaubten es Handball Endingen, sich in einen Rausch zu spielen. Der überragend haltende Gross (48%) stachelte mit seinen starken Leistungen seine Vorderleute an und diese zeigten nun, was in ihnen steckt. Mit dem Schlusspfiff erzielte Begic das 39:26 und die Surbtaler liessen ihrer Freude auf dem Platz freien Lauf.

Nach der verhaltenen ersten Halbzeit konnte Majeris Team eine überzeugende Antwort liefern und das Publikum mit einem Kantersieg belohnen. Der vom Trainer geforderte Charaktertest konnte das Team eindrücklich bestehen.

Überraschende Einzelleistungen führen zum Sieg für das Team

Nachdem Larouche nach 15 Minuten bereits mit zwei Fehlschüssen und zwei 2 Minuten Strafen zu Buche stand, gab Trainer Majeri Marco Giovanelli die Gelegenheit, sich auf der rechten Rückraumposition zu beweisen. Der Berner packte die Chance beim Schopf und zeigte eine überragende Partie, in der er viel Druck erzeugen und mit seinen schnellen Durchbrüchen 9 Tore erzielen konnte.

Verdientermassen wurde Giovanelli am Schluss auch zum Best Player auf Seiten der Endinger gewählt. Aber auch Grzentic mit seinen zehn Toren, Gross mit einer 48%-Performance im Tor und der junge Seya Grau (3 Tore), welcher für den verletzten Maric am Kreis nachrückte, spielten eindrücklich.

Trotz allen tollen Einzelleistungen ist und bleibt Handball ein Teamsport und es braucht alle, um am Schluss erfolgreich zu sein. Heute ist dies den Surbtalern in der zweiten Hälfte gelungen und sie konnten im GoEasy einen verdienten Kantersieg feiern.

Auf das junge Endinger Team warten schwierige Aufgaben

Die nächsten Wochen werden aber zeigen, wie viel dieser Sieg wert ist, wenn es am nächsten Samstag auswärts gegen Fortitudo Gossau und am darauffolgenden Wochenende im GoEasy gegen den Leader HSC Kreuzlingen geht. Auch wenn es dem Team noch an Konstanz fehlt, ist ihnen auch gegen die Spitzenteams der Liga durchaus ein Erfolg zuzutrauen. Die Zuschauer dürfen gespannt sein, wie sich das Team in den nächsten Wochen aus der Affäre zieht und ob auch die kommenden Charaktertests bestanden werden. (az)