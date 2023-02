NLB-Handball Endingen bietet dem Favoriten bis zur Pause Paroli: Zu hohe Niederlage nach starker erster Halbzeit Nach der knappen Niederlage vor einer Woche gegen Amicitia Zürich ziehen die Aargauer auch gegen das favorisierte Chênois den Kürzeren und müssen sich trotz einer Führung zur Pause schliesslich diskussionslos mit 24:34 geschlagen geben.

Yannick Mühlebach gelangen gleich die ersten beiden Treffer für Endingen. Pedro Gisin/Zvg

Handball Endingen erwischte einen guten Start in die Partie gegen den Aufstiegskandidaten Chênois. Der wiedergenesene Mühlebach erzielte gleich die ersten beiden Tore für das Heimteam. Die Genfer waren noch nicht im Spiel angekommen und die Surbtaler nutzten diese Schwächephase zu Beginn des Spiels resolut aus.

Der Endinger Rückraum mit Giovanelli, Grzentic und Koncul funktionierte gut und Spuler im Endinger Tor, der bis zur 11. Minute vier Paraden zeigte, verhalf seinem Team so zu einer zwischenzeitlichen 9:5-Führung. Mit einem spektakulär abgeschlossenen Doppelflieger-Tor verdienten sich die Endinger den Applaus ihrer Fans auf der Tribüne. Die 350 Zuschauer waren hinsichtlich Gegenwehr und Deckungsarbeit der Endinger in dieser Startphase begeistert und es schien, als wäre gegen die gross gewachsenen und physisch präsenten Genfer eine Überraschung drin.

Langsam erwachte aber der Gegner aus seiner Lethargie und zeigte, dass er die zwei Punkte nicht kampflos hergeben wollte. Innert weniger Minuten verkürzten die Genfer den Rückstand wieder auf ein Tor (10:9, 16. Min.). Nach einem erneuten 3-Tore-Vorsprung der Gastgeber wäre sogar ein weiterer Ausbau der Führung möglich gewesen. Nach etwas Pech mit diversen Pfosten- und Lattentreffern wurde der Vorsprung wieder preisgegeben, ehe Giovanelli die Surbtaler mit einem Tor und dem Pausenstand von 16:15 in Führung bringen konnte.

Den Faden und die zwei Punkte verloren

Nemo Sudzum, welcher den aus familiären Gründen abwesenden Endinger Trainer Sarac an der Seitenlinie vertrat, beorderte Gross ins Gross. Dieser fügte sich mit verschiedenen Paraden glänzend ins Spiel ein. Trotzdem schaffte es Endingen nicht, den Vorsprung zu halten. Koncul leistete sich den einen oder anderen technischen Fehler zu viel und die bis anhin erfolgreiche Rückraumlinie vergab klare Möglichkeiten, sodass die Gäste sich langsam absetzen konnten. Beim Stand von 20:24 (42. Min.) nahm Sudzum ein Time-out, um das Team gegen die sich anbahnende Niederlage neu einzustellen.

Gegen die routinierten Gäste war an diesem Tag für die Surbtaler aber nichts zu holen. Mit Chardon (9) und Pelechenko (8) hatten die Genfer die besseren Argumente auf ihrer Seite und erhöhten den Vorsprung von Minute zu Minute. Zum Schluss fiel die Niederlage um ein paar Tore zu hoch aus und die Endinger mussten sich mit einem Stängeli geschlagen geben. Damit rutschen sie wieder in die zweistelligen Tabellenränge, bevor es am nächsten Wochenende mit dem Auswärtsspiel bei den Espoirs aus Schaffhausen weitergeht. (az)