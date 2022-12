NLB-Handball Aufwärtstrend gestoppt: Endingen verpasst die Chance auf weitere Punkte Endingen verliert gegen Yellow/Pfadi Winterthur mit 23:27. Ein letztes Aufbäumen brachte die Surbtaler eineinhalb Minuten vor Schluss nochmals auf zwei Tore heran, zu mehr reichte es aber nicht.

Marco Giovanelli bei einem seiner kraftvollen Abschlüsse aus dem Rückraum. zvg / Pedro Gisin

Ein starker Start mit einer 4:1-Führung brachte Endingen nicht die gewohnte Sicherheit und so konnte Yellow/Pfadi Winterthur innert wenigen Minuten wieder an den Surbtalern vorbeiziehen.

Die Surbtaler hatten den jungen Espoirs zu wenig entgegenzusetzen und leisteten sich neben etlichen Fehlschüssen auch mehr als doppelt so viele technische Fehler wie der Gegner. Abgesehen vom 10:11 in der 26. Minute kam Endingen nie mehr näher als ein Tor an Yellow heran und musste zum Schluss eine bittere 23:27-Niederlage einstecken.

Den guten Start rasch verspielt

Es wäre deutlich mehr drin gewesen. Mit der immer stabiler stehenden Verteidigung und der Rückkehr von Grzentic, Grau, Huta und Gross durfte der nächste Schritt aus dem Tabellenkeller erwartet werden. Die Espoirs von Yellow/Pfadi Winterthur lagen in Reichweite und die Endinger Erfolgskurve zeigte nach den beiden Unentschieden gegen Wädenswil/Horgen und Fortitudo Gossau klar noch oben.

Abgesehen von den ersten sechs Minuten konnten die Surbtaler dem Spiel aber nie den Stempel aufdrücken und so ging es nach einer durchzogenen ersten Halbzeit mit drei Toren Rückstand (11:14) in die Pause. Es fehlte die letzte Entschlossenheit im Angriff und die notwendige Aggressivität in der Verteidigung.

Drei Minuten nach der Pause hatte Trainer Sarac genug gesehen und legte die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch, um seinen Spielern unmissverständlich mitzuteilen, was er vom Gesehen hielt. Nach dieser Standpauke verbesserte sich die Endinger Defensive spürbar und die Surbtaler konnten bis zur 45. Minute auf zwei Tore aufschliessen, zu mehr reichte es aber nicht.

Zu viele Fehlschüsse, unnötige Zwei-Minuten-Strafen und elf technische Fehler waren eine zu grosse Hypothek, um die schnell aufspielenden Winterthurer zu schlagen. (az)