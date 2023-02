NLB Endinger Handballer gewinnen gegen den TV Birsfelden Die fünf starken Schlussminuten wurden mit zwei Punkten belohnt. Handball Endingen siegte mit 36:31.

Trotz harten Tackles konnte Nino Grzentic sechs Tore für sich verbuchen. Marc Schurgast

36:31 stand auf der Anzeigetafel im «GoEasy» in Station Siggenthal und auf dem Spielfeld lagen sich die Endinger Spieler in den Armen. Der Fanklub mit ihren Trommeln und die Zuschauer auf der Tribüne feierten ihr Team lautstark und man spürte, dass nach drei Niederlagen in Folge gerade eine grosse Last von den Schultern der Endinger Spieler gefallen sein musste.

Auch wenn das Resultat gegen den TV Birsfelden zum Schluss etwas hoch ausfiel, haben sich die Surbtaler die ersten zwei Punkte in diesem Jahr mit einer kämpferischen Leistung zum Schluss redlich verdient.

Die ersten 30 Minuten waren geprägt von vielen Toren und zwei Verteidigungslinien, die sich zwar bemühten, aber wenig Zugriff auf die gegnerischen Angreifer hatten. Beim TV Birsfelden stach der 43-jährige Spanier Corzo Gomez aus dem baselbieter Kollektiv heraus. Ihm gelangen bis zur zehnten Minute fünf Tore und zum Schluss hatte er sein Konto auf elf Treffer angehäuft, was ihm verdientermassen den Titel Best Player einbrachte.

Handball Endingen schoss im Angriff zwar Tore am Laufmeter, kassierte aber genauso regelmässig einen Gegentreffer. Auf beiden Seiten konnten weder die Verteidigung noch die Torhüter überzeugen und man machte den Angreifern an diesem Abend die Arbeit nicht allzu schwer.

Bis zur Halbzeit schaffte es kein Team, mehr als ein Tor vorzulegen. Mit 19:20 ging es in die Pause. Das Spiel veränderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht gross. Abgesehen von einer kurzen Zwei-Tore-Führung der Gäste blieb der Abstand bei einem Tor und die Spannung stieg zum Ende hin stetig.

Zum Ende hin drehten die Endinger auf

In den letzten fünf Minuten wurden die Endinger Zuschauer dann aber für ihr Kommen belohnt. Als hätte jemand einen Schalthebel gedreht, begannen die Surbtaler aggressiv und offensiv zu verteidigen. Bälle, die durchkamen, waren jetzt eine sichere Beute für den stark aufspielenden Gross im Endinger Tor.

Die Verunsicherung war dem TV Birsfelden anzusehen und die Fehlerquote stieg bei den Gästen rasch. Handball Endingen gelang in den letzten fünf Minuten sechs Tore, dem TV Birsfelden dagegen nur eines. Noah Grau meinte im Interview nach dem Spiel: «Wir wollten nach drei Niederlagen den Sieg wahrscheinlich etwas mehr als der Gegner.» Mit diesem Erfolg (36:31) hat sich Handball Endingen etwas vom Tabellenende absetzen können.